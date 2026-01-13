أعلنت القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان "الـيونيفيل"، أنها رصدت ليل أمس الاثنين (12 كانون الثاني 2026)، تحرك دبابتين من طراز "ميركافا" تابعتين للجيش "الإسرائيلي"، من موقع داخل الأراضي اللبنانية قرب منطقة سردا، باتّجاه عمق أكبر داخل لبنان.

وأشارت "الـيونيفيل"، في بيان لها اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ يناير 2026، إلى أنها تواصلت عبر قنوات الارتباط مع الدبابتين "الإسرائيليتين" وطالبتهما بوقف أنشطتهما، إلا أن إحدى الدبابات "الإسرائيلية" أطلقت لاحقًا 3 قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تُقدَّر بنحو 150 مترًا من عناصر "الـيونيفيل".

وأضاف البيان أنه "أثناء تحرّك قوات اليونيفيل للابتعاد حفاظًا على سلامتها، تعرّضت للتتبع المستمر بواسطة أشعة الليزر الصادرة من الدبابتين، قبل أن تغادر الآليات "الإسرائيلية" الموقع بعد نحو نصف ساعة، من دون تسجيل أي إصابات".

وأكدت "الـيونيفيل"، أنها "كانت قد أبلغت الجيش "الإسرائيلي"، مسبقًا، بالأنشطة التي تنفذها في تلك المناطق، وفق الإجراءات المتّبعة خلال عمل الدوريات في المناطق الحساسة القريبة من الخط الأزرق".

وشددت القوّة الأممية على أن "تكرار مثل هذه الهجمات ضدّ قوات حفظ السلام، التي تعمل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، يشكّل انتهاكًا جسيمًا لهذا القرار"، محذّرةً من تداعياتها على الاستقرار في المنطقة.

وجدّدت "الـيونيفيل"، مطالبتها للجيش "الإسرائيلي" بضرورة ضمان سلامة عناصرها ووقف أي أعمال عدائية تستهدفهم، مؤكدةً أن "هذه التصرفات تقوّض القرار 1701، والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار جنوب لبنان".

وكانت القوات الدولية "الـيونيفيل" أعلنت في مطلع العام 2026، تعرّضت قواتها لإطلاق نار مرتين في كفر شوبا، وقالت إن الجنود أفادوا "عن تعرّضهم لإطلاق خمس عشرة طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز خمسين مترًا، أثناء قيامهم بدورية قرب كفر شوبا".

