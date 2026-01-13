أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، في بيان، أنّ "كلام وزير الخارجية يوسف رجي لا يثير الريبة والخشية، فحسب بل يتجاوز حدود الوقاحة وأكثر من ذلك، ووصل لتبرير العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، وهذا موقف تجاوز لحدود السلطة والسيادة وطعن للكرامة الوطنية".

وقال: "هذا الكلام المرفوض والمدان بكل المعايير الوطنية يجب ألا يمر مرور الكرام في جلسة مجلس الوزراء، ولا بد من مساءلته، ولو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالته وعدم التوقف عند أي تداعيات، فما قيل لا يمكن وضعه تحت أي مبرر ولو كان حرية الرأي التي قفز فوقها إلى خيار سياسي يخدم العدو "الإسرائيلي" ومصالحه، وهذا لا يحتاج إلى تفسير لا من منطلق دستوري أو اختلاف سياسي".

وسأل هاشم: "إلى متى سياسة دفن الرأس في الرمال؟ لقد آن أوان قول الأمور كما هي، وهل سيبقى الرهان على إضعاف البلد لأخذه إلى الرهانات القاتلة؟".

