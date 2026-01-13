كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حزب الله: الجمهورية الإسلامية قوية وستبقى مستقلة بإرادة شعبها

لبنان

هاشم: لو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالة يوسف رجي
لبنان

هاشم: لو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالة يوسف رجي

2026-01-13 18:17
48

أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، في بيان، أنّ "كلام وزير الخارجية يوسف رجي لا يثير الريبة والخشية، فحسب بل يتجاوز حدود الوقاحة وأكثر من ذلك، ووصل لتبرير العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، وهذا موقف تجاوز لحدود السلطة والسيادة وطعن للكرامة الوطنية".

وقال: "هذا الكلام المرفوض والمدان بكل المعايير الوطنية يجب ألا يمر مرور الكرام في جلسة مجلس الوزراء، ولا بد من مساءلته، ولو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالته وعدم التوقف عند أي تداعيات، فما قيل لا يمكن وضعه تحت أي مبرر ولو كان حرية الرأي التي قفز فوقها إلى خيار سياسي يخدم العدو "الإسرائيلي" ومصالحه، وهذا لا يحتاج إلى تفسير لا من منطلق دستوري أو اختلاف سياسي".

وسأل هاشم: "إلى متى سياسة دفن الرأس في الرمال؟ لقد آن أوان قول الأمور كما هي، وهل سيبقى الرهان على إضعاف البلد لأخذه إلى الرهانات القاتلة؟".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني قاسم هاشم
إقرأ المزيد
المزيد
لجنة المال تنهي اعتمادات موازنة 2026 بإقرار موازنتَي الأشغال والدفاع
لجنة المال تنهي اعتمادات موازنة 2026 بإقرار موازنتَي الأشغال والدفاع
لبنان منذ 29 دقيقة
الهيئة الدائمة لنصرة القدس تدعو لحشد جماهيري واسع في أسبوع القدس
الهيئة الدائمة لنصرة القدس تدعو لحشد جماهيري واسع في أسبوع القدس
لبنان منذ 44 دقيقة
حزب الله: الجمهورية الإسلامية قوية وستبقى مستقلة بإرادة شعبها
حزب الله: الجمهورية الإسلامية قوية وستبقى مستقلة بإرادة شعبها
لبنان منذ 47 دقيقة
هاشم: لو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالة يوسف رجي
هاشم: لو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالة يوسف رجي
لبنان منذ 56 دقيقة
مقالات مرتبطة
لجنة المال تنهي اعتمادات موازنة 2026 بإقرار موازنتَي الأشغال والدفاع
لجنة المال تنهي اعتمادات موازنة 2026 بإقرار موازنتَي الأشغال والدفاع
لبنان منذ 29 دقيقة
الهيئة الدائمة لنصرة القدس تدعو لحشد جماهيري واسع في أسبوع القدس
الهيئة الدائمة لنصرة القدس تدعو لحشد جماهيري واسع في أسبوع القدس
لبنان منذ 44 دقيقة
حزب الله: الجمهورية الإسلامية قوية وستبقى مستقلة بإرادة شعبها
حزب الله: الجمهورية الإسلامية قوية وستبقى مستقلة بإرادة شعبها
لبنان منذ 47 دقيقة
هاشم: لو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالة يوسف رجي
هاشم: لو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالة يوسف رجي
لبنان منذ 56 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة