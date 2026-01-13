كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي لجنة المال تنهي اعتمادات موازنة 2026 بإقرار موازنتَي الأشغال والدفاع

لبنان

الهيئة الدائمة لنصرة القدس تدعو لحشد جماهيري واسع في أسبوع القدس
لبنان

الهيئة الدائمة لنصرة القدس تدعو لحشد جماهيري واسع في أسبوع القدس

2026-01-13 18:28
44

بمناسبة أسبوع القدس العالمي عقدت الهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين في لبنان مؤتمرًا صحافيًا حضره حشد من الشخصيات العلمائية والحزبية وذلك في مقر نقابة الصحافة.

وفي كلمة له دعا رئيس الهيئة الدائمة لنصرة القدس الشيخ أحمد الكردي إلى الحشد الجماهيري الواسع في أسبوع القدس لنصرة المقدسات والأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أهمية دعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لما يعانونه من ظلم.

ولفت إلى أهمية إنشاء صورة مؤثرة للتأثير في الحكومات والدول، بغرض استنفار الطاقات المادية والمعنوية وصولاً إلى تغيير الرأي العام العالمي والعربي.

ودعا علماء الأمة وخطباء المساجد إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة بالحديث عن قبلة المسلمين الأولى.

بدوره أدان رئيس هيئة علماء فلسطين محمود الصديق الحصار المستمر على قطاع غزة، وبخاصة في ظل المنخفض الجوي الحالي الذي يؤثر في سكان القطاع الذين يحرمون من أبسط حقوقهم الحياتية.

وأشار إلى أهمية رفع الصوت لإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية لغزة، وبخاصة الدول الراعية للاتفاق.

من جهته دعا المدير العام لمؤسسة القدس الدولية ياسين حمود لمواجهة العدوان بالوسائل كافة، فحشد الجهود الإعلامية والعسكرية والدبلوماسية مهم للتأثير في قرارات الاحتلال تلافيًا لزيادة معاناة أهل غزة.

كذلك، أكد رئيس أمناء الأقصى في لبنان؛ محمد الحاج أهمية بث الأمل في نفوس الشعوب العربية والإسلامية، فقد عمل الاحتلال على ترسيخ فكرة مفادها، أنه هو المسيطر وعلى كل الشعوب أن تخضع، ولكن المقاومين عبر التاريخ استطاعوا أن يهزموا غطرسة العدو، بالإرادة والإيمان بالله.

وشدد رئيس لجنة القدس في الاتحاد الإسلامي؛ الشيخ يوسف صلح على أهمية الثبات في الموقف، فالقضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، إما معها وإما ضدها.

ليختتم المؤتمر بصورة جماعية بين الحاضرين.

هذا، وتستمر الفعاليات مدة أسبوع يتخللها تظاهرات ووقفات وجمع تبرعات وغيرها، نصرة للقدس والأقصى وكل فلسطين.

الكلمات المفتاحية
لبنان القدس المحتلة
إقرأ المزيد
المزيد
لجنة المال تنهي اعتمادات موازنة 2026 بإقرار موازنتَي الأشغال والدفاع
لجنة المال تنهي اعتمادات موازنة 2026 بإقرار موازنتَي الأشغال والدفاع
لبنان منذ 29 دقيقة
الهيئة الدائمة لنصرة القدس تدعو لحشد جماهيري واسع في أسبوع القدس
الهيئة الدائمة لنصرة القدس تدعو لحشد جماهيري واسع في أسبوع القدس
لبنان منذ 44 دقيقة
حزب الله: الجمهورية الإسلامية قوية وستبقى مستقلة بإرادة شعبها
حزب الله: الجمهورية الإسلامية قوية وستبقى مستقلة بإرادة شعبها
لبنان منذ 47 دقيقة
هاشم: لو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالة يوسف رجي
هاشم: لو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالة يوسف رجي
لبنان منذ 56 دقيقة
مقالات مرتبطة
لجنة المال تنهي اعتمادات موازنة 2026 بإقرار موازنتَي الأشغال والدفاع
لجنة المال تنهي اعتمادات موازنة 2026 بإقرار موازنتَي الأشغال والدفاع
لبنان منذ 29 دقيقة
الهيئة الدائمة لنصرة القدس تدعو لحشد جماهيري واسع في أسبوع القدس
الهيئة الدائمة لنصرة القدس تدعو لحشد جماهيري واسع في أسبوع القدس
لبنان منذ 44 دقيقة
هاشم: لو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالة يوسف رجي
هاشم: لو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت إقالة يوسف رجي
لبنان منذ 56 دقيقة
مكتب وزير العمل: متمسكون بواجبنا في تنظيم قطاع استقدام عاملات المنازل
مكتب وزير العمل: متمسكون بواجبنا في تنظيم قطاع استقدام عاملات المنازل
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة