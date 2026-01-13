أعلنت القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" أنّ "ليلة أمس، أصابت قذيفتا هاون يُحتمل أنهما قنابل مضيئة مهبطَ الطائرات المروحية والبوابةَ الرئيسة لموقع تابع للأمم المتحدة جنوب غرب يارون".

وأضافت: "توجّه حفظة السلام فورًا إلى الملاجئ حفاظاً على سلامتهم. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى"، مشيرةً إلى أنّ "اليونيفيل" أرسلت طلب وقف إطلاق نار إلى جيش الاحتلال الصهيوني.

وذكّرت "اليونيفيل" مرة أخرى جيشَ الاحتلال "الإسرائيلي" بواجبه في ضمان سلامة قوات حفظ السلام، ووقف الهجمات التي تُعرّضهم ومواقعهم للخطر، مؤكّدةً أنّ أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تُعدّ انتهاكات جسيمة لقرار مجلس الأمن 1701، وتُقوّض الاستقرار الذي نعمل على ترسيخه.

