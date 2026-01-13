كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي روسيا تدين التدخل الأجنبي التخريبي في شؤون إيران: تهديدات واشنطن غير مقبولة

لبنان

لبنان

"اليونيفيل": الاستهداف "الإسرائيلي" لمواقعنا انتهاك جسيم للقرار 1701 

2026-01-13 19:28
65

أعلنت القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" أنّ "ليلة أمس، أصابت قذيفتا هاون يُحتمل أنهما قنابل مضيئة مهبطَ الطائرات المروحية والبوابةَ الرئيسة لموقع تابع للأمم المتحدة جنوب غرب يارون".

وأضافت: "توجّه حفظة السلام فورًا إلى الملاجئ حفاظاً على سلامتهم. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى"، مشيرةً إلى أنّ "اليونيفيل" أرسلت طلب وقف إطلاق نار إلى جيش الاحتلال الصهيوني.

وذكّرت "اليونيفيل" مرة أخرى جيشَ الاحتلال "الإسرائيلي" بواجبه في ضمان سلامة قوات حفظ السلام، ووقف الهجمات التي تُعرّضهم ومواقعهم للخطر، مؤكّدةً أنّ أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تُعدّ انتهاكات جسيمة لقرار مجلس الأمن 1701، وتُقوّض الاستقرار الذي نعمل على ترسيخه.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني اليونيفيل
إقرأ المزيد
المزيد
ناصر الدين ردًا على رجي: التضامن الوزاري يفرض الوقوف مع اللبنانيين
ناصر الدين ردًا على رجي: التضامن الوزاري يفرض الوقوف مع اللبنانيين
لبنان منذ ساعة
وزير الإعلام: بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا وجلسة قريبة ستُعقد للبت فيه
وزير الإعلام: بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا وجلسة قريبة ستُعقد للبت فيه
لبنان منذ ساعة
إحالة رياض سلامة إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بجرائم أبرزها الإثراء غير المشروع
إحالة رياض سلامة إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بجرائم أبرزها الإثراء غير المشروع
لبنان منذ ساعة
"اليونيفيل": الاستهداف "الإسرائيلي" لمواقعنا انتهاك جسيم للقرار 1701 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
ناصر الدين ردًا على رجي: التضامن الوزاري يفرض الوقوف مع اللبنانيين
ناصر الدين ردًا على رجي: التضامن الوزاري يفرض الوقوف مع اللبنانيين
لبنان منذ ساعة
إيران تؤكد أنها سترد على أي عدوان.. لاريجاني: قتلة الشعب الرئيسيون هم ترامب ونتنياهو
إيران تؤكد أنها سترد على أي عدوان.. لاريجاني: قتلة الشعب الرئيسيون هم ترامب ونتنياهو
إيران منذ ساعة
وزير الإعلام: بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا وجلسة قريبة ستُعقد للبت فيه
وزير الإعلام: بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا وجلسة قريبة ستُعقد للبت فيه
لبنان منذ ساعة
إحالة رياض سلامة إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بجرائم أبرزها الإثراء غير المشروع
إحالة رياض سلامة إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بجرائم أبرزها الإثراء غير المشروع
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة