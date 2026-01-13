أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية؛ ماريا زاخاروفا، الثلاثاء 13 كانون الثاني/يناير 2026، أن روسيا تدين بشدة "التدخل الأجنبي التخريبي في الشؤون السياسية الداخلية لإيران".

وقالت، في بيان: "تجدر الإشارة بوجه خاص إلى التزام حكومة البلاد بالحوار البنّاء مع المجتمع، سعيًا لإيجاد سبل فعالة للقضاء على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للسياسات الغربية العدائية".

وشددت زاخاروفا، على أنّ "تهديدات واشنطن بشن ضربات عسكرية جديدة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مقبولة بتاتًا"، مضيفة: "يجب على من يخططون لاستغلال الاضطرابات التي تحركها جهات خارجية كذريعة لتكرار العدوان على إيران الذي ارتكب في حزيران/يونيو 2025، أن يدركوا العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال على الوضع في الشرق الأوسط، وعلى الأمن الدولي العالمي".

وتابعت: "نحن نحافظ على الاتصال مع بعثاتنا الخارجية في إيران، إنها تعمل كالمعتاد وهي على اتصال دائم مع المواطنين الروس المقيمين في البلاد".

