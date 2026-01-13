كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

وزير الإعلام: بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا وجلسة قريبة ستُعقد للبت فيه
لبنان

وزير الإعلام: بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا وجلسة قريبة ستُعقد للبت فيه

2026-01-13 20:21
مجلس الوزراء يقرر إعطاء المتقاعدين من غير العسكريين منحة شهرية بقيمة 12 مليون ليرة
62

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، الثلاثاء 13 كانون الثاني/يناير 2026، أنّ "مجلس الوزراء قرر إعطاء المتقاعدين من غير العسكريين منحة شهرية بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية"، مؤكدًا أنّ "بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا، وأنّ جلسة قريبة ستُعقد للبت فيه".

وقال، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية، إنّ "البحث تناول سبل زيادة الإنفاق والواردات من زاوية الإنماء، إلى جانب ملفات ترتبط بالأملاك العامة والعقارات المملوكة من الدولة".

وأشار وزير الإعلام، إلى أنّه "تم التشديد على منع التعديات على الشبكة الكهربائية وتفعيل الجباية، ومواكبة احتساب الضرر البيئي في شأن المقالع، إضافة إلى العمل على زيادة إيرادات الأملاك العامة البحرية بعد التنسيق مع الوزارات المعنية".

ولفت إلى "إصدار المراسيم التطبيقية لقانون استرداد الكلفة المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بما يتيح للبلديات والخزينة تغطية كلفة جمع ونقل ومعالجة النفايات".

الكلمات المفتاحية
لبنان الحكومة اللبنانية مجلس الوزراء
