كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مؤسسة ألمانية تحذر من أورام الدماغ: تعرف على الأعراض وضرورة التشخيص المبكر

لبنان

ناصر الدين ردًا على رجي: التضامن الوزاري يفرض الوقوف مع اللبنانيين
لبنان

ناصر الدين ردًا على رجي: التضامن الوزاري يفرض الوقوف مع اللبنانيين

2026-01-13 20:31
56

أكد وزيرُ الصحة ركان ناصر الدين بعد جلسة مجلسِ الوزراء ردًا على سؤال حول التصريحِ الأخير لوزير الخارجية يوسف رجي، أنَ من مقتضياتِ التضامنِ الوزاري هو الوقوفُ إلى جانب الشعبِ اللبناني والتأكيدُ على أن المعتدي دائمًا هو العدو "الإسرائيلي".

وأضاف: رأي الوزير لا يعكس رأي مجلس الوزراء ولا البيان الوزاري، مؤكّدًا أن لا مبرر لأي عدوان وأهلنا هم الذين يُقتلون، و"الإسرائيلي" هو المعتدي، وهذا الأمر واضح في البيان الوزاري وخطاب القسم.

الكلمات المفتاحية
لبنان ركان ناصر الدين يوسف رجي
إقرأ المزيد
المزيد
ناصر الدين ردًا على رجي: التضامن الوزاري يفرض الوقوف مع اللبنانيين
ناصر الدين ردًا على رجي: التضامن الوزاري يفرض الوقوف مع اللبنانيين
لبنان منذ ساعة
وزير الإعلام: بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا وجلسة قريبة ستُعقد للبت فيه
وزير الإعلام: بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا وجلسة قريبة ستُعقد للبت فيه
لبنان منذ ساعة
إحالة رياض سلامة إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بجرائم أبرزها الإثراء غير المشروع
إحالة رياض سلامة إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بجرائم أبرزها الإثراء غير المشروع
لبنان منذ ساعة
"اليونيفيل": الاستهداف "الإسرائيلي" لمواقعنا انتهاك جسيم للقرار 1701 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
ناصر الدين ردًا على رجي: التضامن الوزاري يفرض الوقوف مع اللبنانيين
ناصر الدين ردًا على رجي: التضامن الوزاري يفرض الوقوف مع اللبنانيين
لبنان منذ ساعة
وزير الإعلام: بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا وجلسة قريبة ستُعقد للبت فيه
وزير الإعلام: بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا وجلسة قريبة ستُعقد للبت فيه
لبنان منذ ساعة
إحالة رياض سلامة إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بجرائم أبرزها الإثراء غير المشروع
إحالة رياض سلامة إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بجرائم أبرزها الإثراء غير المشروع
لبنان منذ ساعة
"اليونيفيل": الاستهداف "الإسرائيلي" لمواقعنا انتهاك جسيم للقرار 1701 
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة