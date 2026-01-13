أكد وزيرُ الصحة ركان ناصر الدين بعد جلسة مجلسِ الوزراء ردًا على سؤال حول التصريحِ الأخير لوزير الخارجية يوسف رجي، أنَ من مقتضياتِ التضامنِ الوزاري هو الوقوفُ إلى جانب الشعبِ اللبناني والتأكيدُ على أن المعتدي دائمًا هو العدو "الإسرائيلي".

وأضاف: رأي الوزير لا يعكس رأي مجلس الوزراء ولا البيان الوزاري، مؤكّدًا أن لا مبرر لأي عدوان وأهلنا هم الذين يُقتلون، و"الإسرائيلي" هو المعتدي، وهذا الأمر واضح في البيان الوزاري وخطاب القسم.

