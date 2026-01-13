كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2026-01-13 20:44
تراجع الذهب اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني / يناير 2026 بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه، نتيجة عمليات جني الأرباح وسط تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% ليصل إلى 4576 دولارًا للأوقية، قبل أن يقلص بعض خسائره، بعدما سجل أمس مستوى قياسيًا عند 4629.94 دولارًا.

كذلك، هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% إلى 4585.40 دولارًا، قبل أن تقلص هي الأخرى بعض الخسائر. يأتي هذا التراجع في وقت أعلنت الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران، بالتزامن مع  خروج بعض التظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

ويتوقع محللون اقتصاديون من مؤسسات كبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي خفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين بمقدار 25 (نقطة أساس) لكل منهما، في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول المقبلين، ما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل انخفاض العوائد على الأصول الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 85.7 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولارًا. بينما انخفض البلاتين بنسبة 2.5% إلى 2283.95 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولارًا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي. كذلك تراجع البلاديوم بنسبة 3.7% إلى 1774.44 دولارًا للأوقية.

ويتضح من تحركات الأسواق أن المعادن النفيسة بما فيها الذهب تظل مرتهنة بمزيج من جني الأرباح، وتحركات السياسات الاقتصادية، والتوتّرات الجيوسياسية، مما يجعلها محور متابعة المستثمرين الباحثين عن أصول آمنة وسط تقلبات الأسواق العالمية.

