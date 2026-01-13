يحل ريال مدريد ضيفًا على ألباسيتي، غدًا الأربعاء، على ملعب كارلوس بيلمونتي، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، في مواجهة يسعى فيها أصحاب الأرض إلى كتابة فصل جديد من مفاجآت البطولة، فيما يدخلها النادي الملكي بطموح مواصلة المشوار تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا.

ولا يعيش ألباسيتي أفضل فتراته في الدوري الإسباني؛ إذ تفصله نقطة واحدة فقط عن مناطق الهبوط، غير أن ذلك لم يمنعه من دخول اللقاء بطموحات كبيرة لإقصاء ريال مدريد، مستندًا إلى تاريخ لا يخلو من المفاجآت في مسابقة كأس الملك. ورغم أن الفريق لم يبلغ الدور نصف النهائي سوى مرة واحدة في تاريخه، فإنه سبق له أن أطاح بأندية كبرى، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد في مناسبتين لافتتين.

تعود الأولى إلى عام 1995، عندما تعادل ألباسيتي مع أتلتيكو مدريد 1-1 ذهابًا على ملعب فيسنتي كالديرون، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إيابًا على ملعبه بهدف متأخر سجله الكرواتي بييليتشا. وبعد 16 عامًا، وتحديدًا في 2011، كرر ألباسيتي السيناريو ذاته، رغم مشاركته حينها في دوري الدرجة الثانية (ب)، حيث فاز ذهابًا 2-1، ثم انتصر إيابًا في مدريد بهدف مبكر سجله فيكتور كورتو بعد 20 ثانية فقط من انطلاق المباراة، في خسارة أطاحت بالمدرب غريغوريو مانثانو ومهدت لقدوم دييغو سيميوني.

ويأمل ألباسيتي، بقيادة مدربه ألبرتو غونثاليث، وبدعم جماهيره، في استثمار أجواء الكأس واللعب على أرضه لتحقيق مفاجأة جديدة، عبر إقصاء ريال مدريد ومواصلة الحلم في البطولة.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني 2026 على ملعب كارلوس بيلمونتي، وتنطلق عند الساعة 23:00 بتوقيت السعودية وقطر، 20:00 بتوقيت إسبانيا ومصر، و21:00 بتوقيت الجزائر والمغرب. وتملك منصة «شاهد» حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، حيث ستنقل مواجهة ألباسيتي وريال مدريد عبر شاشتها.

الكلمات المفتاحية