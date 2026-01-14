Your browser does not support the video tag.

يعود تاريخ "سوق الخشابين" في منطقة السَّكْلة بمدينة الموصل العراقية إلى أكثر من 300 عام. يجمع السوق نجّارين يعملون بمختلف أنواع الأخشاب وقوالبها، وتباع فيه جميع أدوات ومستلزمات العمل.

يمتاز نجّارو السوق بخبرةٍ عالية توارثوها عن آبائهم، مما أوصل منتجاتهم إلى جميع أنحاء العراق. ولا يقتصر دور السوق على البيع والشراء فحسب، بل يشكّل جزءًا مهمًا من الهوية الاقتصادية والحِرَفية لمدينة الموصل، وشاهدًا على استمرارية العمل والإنتاج رغم كل التحديات.

الكلمات المفتاحية