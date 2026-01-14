كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المفتي قبلان ردًا على رجي: الخطر على الوطن ليس من العدو بل من وكيله المحلي
2026-01-14 10:56
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ "أمن لبنان ولا سيما أمن الجنوب اللبناني، ليس حفلة ليل أو سهرة مسامرة، بل تحضير وغرف تفكير استراتيجي وتموضع ومنشآت تحت الأرض وملاحم قتال سيادي كتلك التي شهدها لبنان على الحافة الأمامية للجنوب، والبكاء على الأطلال والتفرّج على تدمير القرى والغارات التي تنسف الأبنية دون المبادرة إلى أي شيء، عجز وفشل وهروب من المسؤولية الوطنية، والعاقل من استردّ البلد والدولة والمرافق الخدمية والأمنية والسيادية يوم اغتصبتها "إسرائيل"".

وفي بيان له، توجّه الى وزير الخارجية يوسف رجي قائلًا: "كلامك لا يشبه موقعك، وموقعك لا يشبهك، ومهمة وزارة الخارجية حماية مصالح لبنان لا حماية مصالح إسرائيل، وحائط المبكى هناك وليس هنا، ولا شيء أخطر على لبنان ممن يجيّر سلطته الوطنية لتأمين مصالح عدو وطنه اللدود، والخائن ليس من يتحضّر للدفاع عن بلد، بل من يفرّغ وطنه من قدرات المقاومة والجيش بما يعني هذان القطبان من ضمانة بقاء لبنان، والخطر على الوطن ليس من العدو فقط بل من الوكيل المحلي الذي يفتح له الأبواب".

 

الشيخ أحمد قبلان
