2026-01-14 11:25
في اليوم الـ96 من اتفاق وقف الحرب، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم برصاص الجيش "الإسرائيلي" في جنوب وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية صباح اليوم باستشهاد فلسطيني بنيران الجيش "الإسرائيلي" في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واعلن الجيش "الإسرائيلي" أنه قتل اثنين من عناصر المقاومة حاولوا الخروج من رفح جنوبي قطاع غزة.

وزعم الجيش "الإسرائيلي" أن 6 مقاومين حاولوا الخروج من رفح فقتل اثنين منهم بعد اشتباك مسلح أصيب به اثنين من جنوده.

وجدد الجيش "الإسرائيلي" قصف المناطق الغربية من رفح جنوبي القطاع، كما قصفت مدفعيته شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار شرق مدينة غزة عدة مرات.

أما في شمال القطاع، فاستشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جباليا.

وفي تداعيات المنخفض الجوي, توفي طفل فلسطيني  نتيجة البرد ما يرفع عدد الوفيات منذ بداية الشتاء إلى 7.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 447 والمصابين 1246 بينما انتشلت طواقم الإسعاف  697 شهيدًا وفق وزارة الصحة في غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 71424 والمصابين 171324 منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023.
 

