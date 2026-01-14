ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا لسفراء اللجنة الخماسية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحث في التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيانٍ لها أنّه تقرّر عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في العاصمة الفرنسية باريس في الخامس من شهر آذار المقبل، على أن يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره مستشار وزير الخارجية السعودي يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وسفراء السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو، ومساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وبحث المجتمعون في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، حيث تقرر عقد هذا المؤتمر في باريس في الخامس من شهر آذار المقبل، على أن يفتتحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

واتفق المجتمعون على إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر.

