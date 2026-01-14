كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بالأرقام| أكثر من 34 ألف اعتداء "إسرائيلي" على لبنان

لبنان

الرئيس عون ترأس اجتماعًا لسفراء اللجنة الخماسية: مؤتمر دعم الجيش في 5 آذار المقبل
لبنان

الرئيس عون ترأس اجتماعًا لسفراء اللجنة الخماسية: مؤتمر دعم الجيش في 5 آذار المقبل

2026-01-14 12:20
97

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا لسفراء اللجنة الخماسية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحث في التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيانٍ لها أنّه تقرّر عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في العاصمة الفرنسية باريس في الخامس من شهر آذار المقبل، على أن يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في البيان الآتي:

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره مستشار وزير الخارجية السعودي يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وسفراء السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو، ومساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وبحث المجتمعون في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، حيث تقرر عقد هذا المؤتمر في باريس في الخامس من شهر آذار المقبل، على أن يفتتحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

واتفق المجتمعون على إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجيش اللبناني بعبدا قوى الامن الداخلي جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| الجنوبيون يقفون سندًا وعونًا لعكار في مواجهة أضرار العاصفة
بالصور| الجنوبيون يقفون سندًا وعونًا لعكار في مواجهة أضرار العاصفة
لبنان منذ 8 دقائق
الرئيس بري: لا يجوز إستمرار
الرئيس بري: لا يجوز إستمرار "إسرائيل" بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة 
لبنان منذ ساعة
بالصور| بعلبك مكسوّة بالأبيض
بالصور| بعلبك مكسوّة بالأبيض
لبنان منذ ساعة
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تلوّح بالإضراب إذا لم تلتزم الحكومة بتعهداتها
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تلوّح بالإضراب إذا لم تلتزم الحكومة بتعهداتها
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بالصور| الجنوبيون يقفون سندًا وعونًا لعكار في مواجهة أضرار العاصفة
بالصور| الجنوبيون يقفون سندًا وعونًا لعكار في مواجهة أضرار العاصفة
لبنان منذ 8 دقائق
الرئيس بري: لا يجوز إستمرار
الرئيس بري: لا يجوز إستمرار "إسرائيل" بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة 
لبنان منذ ساعة
بالصور| بعلبك مكسوّة بالأبيض
بالصور| بعلبك مكسوّة بالأبيض
لبنان منذ ساعة
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تلوّح بالإضراب إذا لم تلتزم الحكومة بتعهداتها
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تلوّح بالإضراب إذا لم تلتزم الحكومة بتعهداتها
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة