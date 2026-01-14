أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالين؛ الأول بنظيره التركي هاكان فيدان، والآخر بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، تناول خلالهما الوضع في إيران.

فيدان

وبحث عراقجي وفيدان آخر مستجدات التطورات الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كذلك استعرض عراقجي خلال الاتصال ما شهدته إيران من أحداث خلال الأيام القليلة الماضية، وأوضح كيف جرى دفع الاحتجاجات السلمية للمواطنين نحو العنف على يد عناصر عنيفة مرتبطة بالخارج، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين، مشاركًا معه تفاصيل تتعلّق بالتدخلات الخارجية ومسار أعمال الشغب في إيران.

ابن زايد

وبحث عراقجي مع ابن زايد التطورات الإقليمية والدولية إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق خلال الاتصال إلى الاضطرابات التي شهدتها إيران، مؤكّدًا أنها جاءت نتيجة تحريض عناصر إرهابية بدعم من "إسرائيل" والولايات المتحدة، ما أدى إلى دفع الاحتجاجات الشعبية السلمية نحو أعمال الشغب.

كما أشار إلى أنّ يقظة الشعب الإيراني وجهود القوى الأمنية أسهما في إعادة الاستقرار وفرض الهدوء، مشددًا على أن التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولين أميركيين تعد تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لإيران.

وأكّد عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن سيادة البلاد وأمنها الوطني في مواجهة أي اعتداء أو تدخل خارجي.

من جهته، شدّد ابن زايد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين إيران والإمارات ودول المنطقة، مؤكّدًا ضرورة توحيد الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.



بعثة إيران في الأمم المتحدة

بدورها، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إنّ الولايات المتحدة و"إسرائيل" تتحمّلان المسؤولية الكاملة عن أيّة خسائر في أرواح المدنيين، متهمةً الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحريض على العنف وتهديد سيادة إيران ووحدتها وأمنها القومي.

وفي بيان صدر الثلاثاء، رأت البعثة أنّ تصريحات الرئيس الأميركي تشجّع على زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإدانة ما وصفته بالتحريض الأميركي والتهديد باستخدام القوة.

وطالبت البعثة الأمم المتحدة بتحذير واشنطن من أي حسابات خاطئة قد تقود إلى عدوان عسكري على إيران، مؤكدةً أنّ تبعات مثل هذا التصعيد ستكون خطيرة.

وشدّدت البعثة على أنّ الولايات المتحدة و"إسرائيل" ستتحمّلان كامل المسؤولية عن أي خسائر بشرية، ولا سيما في صفوف المدنيين.

وجاء موقف البعثة الإيرانية عقب منشور للرئيس الأميركي دعا فيه إلى مواصلة أعمال الشغب والاستيلاء على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنّ "المساعدة في الطريق"، في ما اعتبرته طهران دليلاً على الدعم الأميركي لهذه التحركات.

السيد حسن الخميني: أعمال الشغب الأخيرة جاءت على طريقة "داعش"

من جانبه وصف السيد حسن الخميني، حفيد الإمام الخميني (قدس سره)، الأحداث الأخيرة في إيران بأنها "اليوم الـ13 لحرب الـ12 يومًا"، مشيرًا إلى أن صفحة حدث خطير طُويت.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، قال إن الاعتراضات تحوّلت إلى شكل عنيف لا يتلاءم مع طبيعة الإيرانيين، مؤكدًا أن هذه المرة بدأ الأعداء التحركات بأنفسهم، وليس عبر استغلال موجة احتجاجات داخلية.

وأضاف أن أعمال الشغب الأخيرة جاءت على طريقة تنظيم "داعش"، ودخلت البلاد عبر دول الجوار، مستهدفة تجزئة إيران خدمة لمصالح "إسرائيل".

وأشار السيد الخميني إلى أن الحشود التي شهدتها البلاد ليست حدثًا عاديًا، وتحمل دلالات سياسية وأمنية مهمة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى فرض العقوبات وعزل إيران.

وشدد على ضرورة التمييز بين من كانوا أدوات مباشرة للكيان الصهيوني وبين غيرهم، مؤكدًا أن ما حدث أحبط المخطط "ب" للأعداء، ما سيجبرهم على التفكير بخطط لاحقة.

وختم قائلاً: "طالما نحن موجودون و"إسرائيل" موجودة، سيحاولون القضاء علينا، وأكبر قدراتنا هو شعبنا".

وكان قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، الإمام السيد علي الخامنئي، قد وجّه رسالةً إلى الشعب الإيراني عقب التجمّعات الحاشدة التي شهدتها البلاد، مؤكدًا أنها شكّلت "عملاً عظيمًا ويومًا تاريخيًا" أحبط مخططات الأعداء.

وجاء كلام السيد خامنئي عقب مسيرات شعبية مليونية انطلقت يوم الاثنين في مختلف أنحاء إيران تحت عنوان "التضامن الوطني وتكريم السلام والصداقة"، تنديدًا بأعمال الشغب المسلح ورفضًا للتدخل الخارجي، مع هتافات ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وتأكيدًا للدعم الشعبي للجمهورية الإسلامية.

