لبنان

الرئيس بري: لا يجوز إستمرار
لبنان

الرئيس بري: لا يجوز إستمرار "إسرائيل" بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة 

2026-01-14 14:03
71

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ممثلًا الخماسية، بحضور السفير الفرنسي هيرفية ماغرو، ومستشاري رئيس مجلس النواب الدكتور محمود بري وعلي حمدان، وتناول اللقاء عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس، في الخامس من آذار المقبل لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية.

الرئيس بري نوه بالجهود الفرنسية وبجهود كافة الدول الداعمة للبنان وجيشه الذي أنجز ما هو مطلوب منه، مجددًا التأكيد على أن لبنان إلتزم وملتزم بالقرار 1701 وبإتفاق تشرين الثاني عام 2024، مؤكدًا أنه لا يجوز إستمرار "إسرائيل" بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة اللبنانية وبإستمرار إحتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب.

 كما استقبل الرئيس بري وزير الإتصالات شارل الحاج، حيث جرى عرض لاخر المستجدات وشؤونًا متصلة بقطاع الإتصالات.


 

