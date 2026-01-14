بكلّ صراحة، وعلى طريقة الرئيس الأمريكي دونالد الذي أعلن دعمه لنشاطات التخريب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت مُسميات "مساندة المتظاهرين في الشوارع"، كتب مراسل القناة 14 "الإسرائيلية" تامير موراغ إن "جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران وهذا ما يفسّر مقتل المئات من الأفراد العاملين في مؤسسات النظام.. الجميع حرّ في تخمين من يقف وراء ذلك".

وعلى الرغم من التعميم الذي سرب بشأن منع التطرّق الى الشأن الإيراني وإطلاق التصريحات الخاصة به داخل كيان العدو، بموازاة مراقبة الأحداث على الأرض بشكل حثيث، يظهر ما أورده موراغ اعترافًا "إسرائيليًا" بالتورّط الأجنبي المباشر في مشروع ضرب إيران، إذا لم نقل تورّط "تل أبيب" وواشنطن.

يُشار الى أن القناة 14 "الإسرائيلية" تُعدّ قناة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذ يُسرّب ما يريد عبرها وهي تابعة تمامًا له.

