كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي قائد تشكيل الدفاع الجوي السابق لدى العدو: إيران قادرة على إيذائنا

عين على العدو

إعلام العدو يعترف: جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران
عين على العدو

إعلام العدو يعترف: جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران

2026-01-14 14:19
72

بكلّ صراحة، وعلى طريقة الرئيس الأمريكي دونالد الذي أعلن دعمه لنشاطات التخريب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت مُسميات "مساندة المتظاهرين في الشوارع"، كتب مراسل القناة 14 "الإسرائيلية" تامير موراغ إن "جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران وهذا ما يفسّر مقتل المئات من الأفراد العاملين في مؤسسات النظام.. الجميع حرّ في تخمين من يقف وراء ذلك".

وعلى الرغم من التعميم الذي سرب بشأن منع التطرّق الى الشأن الإيراني وإطلاق التصريحات الخاصة به داخل كيان العدو، بموازاة مراقبة الأحداث على الأرض بشكل حثيث، يظهر ما أورده موراغ اعترافًا "إسرائيليًا" بالتورّط الأجنبي المباشر في مشروع ضرب إيران، إذا لم نقل تورّط "تل أبيب" وواشنطن. 

يُشار الى أن القناة 14 "الإسرائيلية" تُعدّ قناة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذ يُسرّب ما يريد عبرها وهي تابعة تمامًا له.

 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني ايران
إقرأ المزيد
المزيد
تأهّب في
تأهّب في "ديمونا".. فتح الملاجئ العامة خوفًا من التصعيد مع إيران
عين على العدو منذ 49 دقيقة
قائد تشكيل الدفاع الجوي السابق لدى العدو: إيران قادرة على إيذائنا
قائد تشكيل الدفاع الجوي السابق لدى العدو: إيران قادرة على إيذائنا
عين على العدو منذ 50 دقيقة
إعلام العدو يعترف: جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران
إعلام العدو يعترف: جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران
عين على العدو منذ ساعة
بسبب ضربات اليمن.. شللٌ شبه كامل في ميناء
بسبب ضربات اليمن.. شللٌ شبه كامل في ميناء "إيلات"
عين على العدو منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
سورية الجديدة بين السندان الأميركي والمطرقة الصهيونية
سورية الجديدة بين السندان الأميركي والمطرقة الصهيونية
مقالات منذ 43 دقيقة
تأهّب في
تأهّب في "ديمونا".. فتح الملاجئ العامة خوفًا من التصعيد مع إيران
عين على العدو منذ 49 دقيقة
قائد تشكيل الدفاع الجوي السابق لدى العدو: إيران قادرة على إيذائنا
قائد تشكيل الدفاع الجوي السابق لدى العدو: إيران قادرة على إيذائنا
عين على العدو منذ 50 دقيقة
إعلام العدو يعترف: جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران
إعلام العدو يعترف: جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة