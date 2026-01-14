كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي سورية الجديدة بين السندان الأميركي والمطرقة الصهيونية

عين على العدو

تأهّب في
عين على العدو

تأهّب في "ديمونا".. فتح الملاجئ العامة خوفًا من التصعيد مع إيران

2026-01-14 14:54
64

ذكرت صحيفة معاريف" أن بلدية "ديمونا" جنوب الأراضي المحتلة اتخذت اليوم قرارًا استثنائيًا وقامت بفتح جميع الملاجئ العامة، على خلفية التوتر الأمني المتصاعد بين الجيش الأميركي وإيران، والاستعداد الأميركي لاحتمال تنفيذ هجوم داخل الأراضي الإيرانية، إلى جانب التخوّف من ردٍّ إقليمي.

بحسب صحيفة "معاريف"، شدّد المسؤولون في البلدية على أن الحديث يدور عن إجراء استعدادي ضمن التحضير لحالات طوارئ، ولم تصدر أي تعليمات خاصة للمستوطنين إلى جانب فتح الملاجئ.

وتُعد "ديمونا" ذات حساسية استراتيجية بسبب قربها من المنشآت النووية للكيان الصهيوني الذي يتخوّف من استهدافها دائمًا. 

حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي عن تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، ولم يُنشر أن الخطوة جاءت نتيجة إنذار ملموس. ومع ذلك، فإن مجرد اتخاذ قرار فتح الملاجئ في "ديمونا" يُنظر إليه كخطوة تدل على مستوى عالٍ من الجاهزية في الجبهة الداخلية، كما تورد "معاريف".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني إيران
إقرأ المزيد
المزيد
تأهّب في
تأهّب في "ديمونا".. فتح الملاجئ العامة خوفًا من التصعيد مع إيران
عين على العدو منذ 49 دقيقة
قائد تشكيل الدفاع الجوي السابق لدى العدو: إيران قادرة على إيذائنا
قائد تشكيل الدفاع الجوي السابق لدى العدو: إيران قادرة على إيذائنا
عين على العدو منذ 50 دقيقة
إعلام العدو يعترف: جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران
إعلام العدو يعترف: جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران
عين على العدو منذ ساعة
بسبب ضربات اليمن.. شللٌ شبه كامل في ميناء
بسبب ضربات اليمن.. شللٌ شبه كامل في ميناء "إيلات"
عين على العدو منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
سورية الجديدة بين السندان الأميركي والمطرقة الصهيونية
سورية الجديدة بين السندان الأميركي والمطرقة الصهيونية
مقالات منذ 43 دقيقة
تأهّب في
تأهّب في "ديمونا".. فتح الملاجئ العامة خوفًا من التصعيد مع إيران
عين على العدو منذ 49 دقيقة
قائد تشكيل الدفاع الجوي السابق لدى العدو: إيران قادرة على إيذائنا
قائد تشكيل الدفاع الجوي السابق لدى العدو: إيران قادرة على إيذائنا
عين على العدو منذ 50 دقيقة
إعلام العدو يعترف: جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران
إعلام العدو يعترف: جهات أمنية تُسلّح المتظاهرين في إيران
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة