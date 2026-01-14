ذكرت صحيفة معاريف" أن بلدية "ديمونا" جنوب الأراضي المحتلة اتخذت اليوم قرارًا استثنائيًا وقامت بفتح جميع الملاجئ العامة، على خلفية التوتر الأمني المتصاعد بين الجيش الأميركي وإيران، والاستعداد الأميركي لاحتمال تنفيذ هجوم داخل الأراضي الإيرانية، إلى جانب التخوّف من ردٍّ إقليمي.

بحسب صحيفة "معاريف"، شدّد المسؤولون في البلدية على أن الحديث يدور عن إجراء استعدادي ضمن التحضير لحالات طوارئ، ولم تصدر أي تعليمات خاصة للمستوطنين إلى جانب فتح الملاجئ.

وتُعد "ديمونا" ذات حساسية استراتيجية بسبب قربها من المنشآت النووية للكيان الصهيوني الذي يتخوّف من استهدافها دائمًا.

حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي عن تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، ولم يُنشر أن الخطوة جاءت نتيجة إنذار ملموس. ومع ذلك، فإن مجرد اتخاذ قرار فتح الملاجئ في "ديمونا" يُنظر إليه كخطوة تدل على مستوى عالٍ من الجاهزية في الجبهة الداخلية، كما تورد "معاريف".

