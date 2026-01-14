كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بالصور| الجنوبيون يقفون سندًا وعونًا لعكار في مواجهة أضرار العاصفة
بالصور| الجنوبيون يقفون سندًا وعونًا لعكار في مواجهة أضرار العاصفة

2026-01-14 15:33
غنوة سكاف - مراسل
لبّت "جمعية وتعاونوا" وأبناء الجنوب النداء الذي أطلقه أبناء المناطق العكارية الذين تعرضوا لأضرار كبيرة جراء العاصفة الكبيرة التي ضربت لبنان بشكل عام والشمال بشكل خاص، حيث لحقت بالعكاريين أضرار بالمنازل والأراضي الزراعية التي غمرتها مياه الأنهار.

ولاقت المبادرة ترحيبًا من أبناء الشمال الذي وجهوا تحية شمالية للجنوب الذي لم يبخل يومًا بتقديم التضحيات دفاعًا عن كلّ الوطن، وها هم اليوم يقفون إلى جانب عكار في مواجهة الضرر الذي تعرضت له ويقدمون المساعدات المختلفة تأكيدًا منهم على تمسكهم بالثوابت الوطنية والإنسانية التي تجمع الشمال بالجنوب على مر الزمن.

وفي هذا الإطار و​استجابةً لصرخة الاستغاثة التي أطلقها مختار بلدة الشيخ زناد العريضة في سهل عكار "عصام درويش"، سارعت جمعية "وتعاونوا" لتقديم الدعم لأكثر من 60 عائلة تضررت جراء فيضان النهر الكبير، حيث سيّرت الجمعية شاحنة مساعدات انطلقت من الجنوب محملة بالفرش والأغطية والمواد الغذائية، في لفتة إنسانية تعكس روح التضامن والتعاون.

وقد  أعرب المختار درويش عن خالص شكره وتقديره لجمعية وتعاونوا ولأهالي الجنوب الشرفاء على وقوفهم إلى جانب أبناء البلدة العكارية، في ظل غياب الجهات الرسمية وتقاعس وزارة الأشغال عن متابعة الأوضاع الكارثية التي خلفها الفيضانات للأنهر ودخولها إلى منازل العكاريين.

لبنان عكار حملة وتعاونوا
