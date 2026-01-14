أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني/يناير 2026)، مراسم تشييع نحو 300 شهيد ارتقوا على أيدي مجاميع من مثيري الشغب والإرهاب المسلّح، بمشاركة حشود شعبية واسعة.

وانطلقت مراسم التشييع من أمام جامعة طهران، باتجاه تقاطع ولي عصر، بحضور أعداد غفيرة من الحشود الشعبية والوفود المشاركة من مناطق مختلفة، في رسالةٍ تؤكد التماسك الوطني والوحدة بين أبناء الشعب، والالتفاف حول موقف نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

وأفادت قناة الميادين من العاصمة طهران، بأن المشاركين في مراسم التشييع رفعوا الأعلام الإيرانية ورددوا شعار "الموت لبائعي الوطن"، مؤكدةً أن "مشهد اليوم يجسد الجبهة الداخلية الإيرانية القوية والصلبة التي تعكس رسالة وطنية موحدة في وجه التهديدات".

وتشهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ عدة أيام أعمال شغب مسلح وإرهاب وتخريب في مناطق عدّة، بتحريض مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيان الاحتلال الصهيوني، وأدت هذه الأعمال الإرهابية إلى استشهاد عدد من المدنيين الإيرانيين وقوات حفظ الأمن، وتدمير ممتلكات خاصة وعامة وبنى تحتية مدنية.

وكشفت إيران ارتباط عناصر التخريب بجهات إرهابية أو جماعات انفصالية مرتبطة بجهاز "الموساد" الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية، وتعمل لمصالحهما.

الكلمات المفتاحية