كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي خارجية صنعاء تحذّر من تدنيس الأقصى: المساس بحرمته سيفتح أبواب جهنم على الكيان

عربي ودولي

لافروف: موقف روسيا من فنزويلا ثابت والعملية الأميركية انتهاك صارخ للقانون الدولي
عربي ودولي

لافروف: موقف روسيا من فنزويلا ثابت والعملية الأميركية انتهاك صارخ للقانون الدولي

2026-01-14 16:42
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكّد موقف روسيا الثابت من فنزويلا الذي يستند إلى مبدأ السلامة الإقليمية للدول، ويشدد على التزام موسكو بالاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع كراكاس
71

أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني/ يناير 2026)، أنّ موقف روسيا من فنزويلا، "ثابت"، و"يستند إلى مبدأ السلامة الإقليمية للدول"، مشيرًا إلى أنّ العملية الأميركية في فنزويلا، انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال لافروف: "لدينا تاريخ طويل من العلاقات الإستراتيجية الجيدة مع فنزويلا، ونحن ملتزمون بالاتفاقيات التي جرى التوصل إليها".

وأضاف الوزير الروسي أنّ "تقييم موسكو الأساس للعملية غير القانونية التي نفذتها الولايات المتحدة لا يزال قائمًا"، وهو "يتشارك مع الغالبية العظمى من دول العالم؛ دول الجنوب العالمي ودول الشرق العالمي".

وتابع: "لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث لاحقًا، لكن في هذه المرحلة، نرى أنّ القيادة الفنزويلية تدافع عن أولوياتها وسيادتها الوطنية، وعن ضرورة مشاركتها في العلاقات الدولية بوصفها دولة متساوية في السيادة والاستقلال".

وأمل لافروف أن "يبادل جميع المهتمين بالعلاقات مع فنزويلا، بما في ذلك الولايات المتحدة، هذه المبادئ ويحترموها، والتي يجب أن تكون عالمية".

ولفت أيضًا إلى أنّ "دول أوروبا الغربية وحلفاء واشنطن الآخرين هم وحدهم من يحاولون بوقاحة التهرب من إجراء تقييمات جوهرية، على الرغم من أنّ هناك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة بشكل واضح".

وبشأن الوضع في إيران، قال لافروف، إنّ "أي طرف ثالث غير قادر على تغيير طبيعة العلاقات الأساسية بين موسكو وطهران"، مشدّدًا على أنّ هذه الطبيعة "مبنيّة على الاتفاقيات المبرمة بين رئيسَي روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تخدم مصالح الدولتين والشعبين".

الكلمات المفتاحية
روسيا الولايات المتحدة الأميركية فنزويلا
إقرأ المزيد
المزيد
"رغم التفاهمات الأمنية".. إصابة شاب سوري برصاص الاحتلال في ريف درعا الغربي
عربي ودولي منذ 4 دقائق
خارجية صنعاء تحذّر من تدنيس الأقصى: المساس بحرمته سيفتح أبواب جهنم على الكيان
خارجية صنعاء تحذّر من تدنيس الأقصى: المساس بحرمته سيفتح أبواب جهنم على الكيان
عربي ودولي منذ ساعتين
لافروف: موقف روسيا من فنزويلا ثابت والعملية الأميركية انتهاك صارخ للقانون الدولي
لافروف: موقف روسيا من فنزويلا ثابت والعملية الأميركية انتهاك صارخ للقانون الدولي
عربي ودولي منذ ساعتين
كيف يمنح السلام لم يقصف ويدمّر؟
كيف يمنح السلام لم يقصف ويدمّر؟
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية
إيران منذ 3 دقائق
"رغم التفاهمات الأمنية".. إصابة شاب سوري برصاص الاحتلال في ريف درعا الغربي
عربي ودولي منذ 4 دقائق
الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها
الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها "منظمة إرهابية"
لبنان منذ 53 دقيقة
عراقجي:
عراقجي: "إسرائيل" تحرّض واشنطن على الحروب وتتدخل في أعمال الشغب الإيرانية
إيران منذ 57 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة