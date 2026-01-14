أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني/ يناير 2026)، أنّ موقف روسيا من فنزويلا، "ثابت"، و"يستند إلى مبدأ السلامة الإقليمية للدول"، مشيرًا إلى أنّ العملية الأميركية في فنزويلا، انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال لافروف: "لدينا تاريخ طويل من العلاقات الإستراتيجية الجيدة مع فنزويلا، ونحن ملتزمون بالاتفاقيات التي جرى التوصل إليها".

وأضاف الوزير الروسي أنّ "تقييم موسكو الأساس للعملية غير القانونية التي نفذتها الولايات المتحدة لا يزال قائمًا"، وهو "يتشارك مع الغالبية العظمى من دول العالم؛ دول الجنوب العالمي ودول الشرق العالمي".

وتابع: "لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث لاحقًا، لكن في هذه المرحلة، نرى أنّ القيادة الفنزويلية تدافع عن أولوياتها وسيادتها الوطنية، وعن ضرورة مشاركتها في العلاقات الدولية بوصفها دولة متساوية في السيادة والاستقلال".

وأمل لافروف أن "يبادل جميع المهتمين بالعلاقات مع فنزويلا، بما في ذلك الولايات المتحدة، هذه المبادئ ويحترموها، والتي يجب أن تكون عالمية".

ولفت أيضًا إلى أنّ "دول أوروبا الغربية وحلفاء واشنطن الآخرين هم وحدهم من يحاولون بوقاحة التهرب من إجراء تقييمات جوهرية، على الرغم من أنّ هناك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة بشكل واضح".

وبشأن الوضع في إيران، قال لافروف، إنّ "أي طرف ثالث غير قادر على تغيير طبيعة العلاقات الأساسية بين موسكو وطهران"، مشدّدًا على أنّ هذه الطبيعة "مبنيّة على الاتفاقيات المبرمة بين رئيسَي روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تخدم مصالح الدولتين والشعبين".

