حذّرت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني/ يناير 2026)، من استمرار تدنيس المسجد الأقصى المبارك، قائلةً إنّ المساس بحُرمته "سيفتح أبواب جهنم على الكيان".

وأدانت الوزارة "اقتحام المجرم إيتمار بن غفير" المسجد، محذّرةً في بيان تلقّته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "مجرمي الحرب الصهاينة وقطعان المستوطنين"، من التدنيس المستمر للأقصى، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واستفزازًا لـ "مشاعر ما يزيد عن ملياري مسلم حول العالم".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "الصمت العربي والإسلاميّ هو من شجّع الصهاينة على الاستمرار في الانتهاكات والاقتحامات"، موضحةً أنّ هذا يزعزع أمن المنطقة بأسرها.

وأكّد البيان أنّ الأقصى كان وسيبقى أحد أهم المقدسات الإسلامية، محذّرًا الكيان الصهيوني الغاصب من الاستمرار في "ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزّة والضفّة الغربية".

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وفي المقدمة مجلس الأمن، إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإجبار الكيان الصهيوني على وقف اعتداءاته المتواصلة على المقدسات الإسلامية في القدس، وإنهاء عدوانه وحصاره واحتلاله للأراضي الفلسطينية".

وجدّدت الوزارة تأكيدها على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية اليمنية "المساند للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة حتّى نيل حقوقه المشروعة".

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى بشكل متكرّر، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في استمرار لانتهاك حرمة المسجد المُبارك، ومحاولات فرض واقع جديد على القدس المحتلة.

الكلمات المفتاحية