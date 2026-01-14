أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية؛ عبد الرحيم موسوي، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني/ يناير 2026)، أنّ "العدو عمد خلال الأيام الماضية إلى الزج بعناصر إرهابية مدرَّبة نفّذت أشدّ الأعمال عنفًا في مناطق مختلفة من البلاد، وفقًا لمخطّطٍ دقيق".

وأشار موسوي إلى أنّ المخطّط يقوم على تنفيذ ضربات ميدانية عبر عناصر مدرَّبة تسللت برًا، وذلك بعد فشلهم في حرب الـ 12 يومًا.

ولفت رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى أنّ "العديد من العمليات الإرهابية كانت أعمالًا تخريبية وانقلابية مدروسة بعناية، وأنّ البلاد لم تواجه من قبل هذا المستوى من التخريب الواسع".

وأضاف أنّ عناصر إرهابية مدرَّبة كانت حاضرة في الميدان واعتمدت نهج العنف وصناعة القتل كخيار أساس إلى حدّ إطلاق النار مباشرة على المواطنين".

