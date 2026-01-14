رأى تجمع العلماء المسلمين، في كلام وزير الخارجية يوسف رجي، لمحطة "سكاي نيوز عربية"، تهديدًا للسلم الأهلي، مطالبًا رئيسَي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام بإبداء الرأي حول ما قاله رجي.

وأشار تجمع العلماء في بيان له اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026 إلى خطورة التصريحات التي أدلى بها رجي عبر المحطة الأميركية، محذرًا من "فتنة داخلية لا يستفيد منها سوى العدو الصهيوني".

ودعا التجمع في بيانه "النواب الكرام والمجلس النيابي لمساءلة الوزير كما الحكومة".

وطالب التجمع أيضًا الحكومة اللبنانية بـ"موقف واضح من الاعتداءات الصهيونية وإيقاف كل إجراءات خطة حصرية السلاح، حتى يلتزم الكيان الصهيوني بالانسحاب من المناطق التي يحتلها في الجنوب، وإعادة كل الأسرى ووقف الاغتيالات والقصف الجوي للقرى والمنازل، وانتهاك الأجواء اللبنانية، وانطلاق عجلة إعادة الإعمار، وبعد ذلك ندعو لمؤتمر وطني يترأسه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للبحث في إستراتيجية وطنية للدفاع".

وكان وزير الخارجية يوسف رجي قد أدلى بمواقف تعبّر عن انتمائه لحزب "القوات اللبنانية" وتتضمن محاباةً للعدو الصهيوني وتحرضه على ارتكاب مزيد من الاعتداءات على السيادة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين، زاعمًا أن للكيان الصهيوني "الحق" في ارتكاب هذه الاعتداءات.

الكلمات المفتاحية