كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الرصاص في مينيابوليس.. والحرية في إيران: تناقضات إدارة ترامب تحت المجهر

لبنان

تجمع العلماء المسلمين: يدعو النواب لمساءلة رجي والحكومة
لبنان

تجمع العلماء المسلمين: يدعو النواب لمساءلة رجي والحكومة

2026-01-14 17:11
69

رأى تجمع العلماء المسلمين، في كلام وزير الخارجية يوسف رجي، لمحطة "سكاي نيوز عربية"، تهديدًا للسلم الأهلي، مطالبًا رئيسَي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام بإبداء الرأي حول ما قاله رجي.

وأشار تجمع العلماء في بيان له اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026 إلى خطورة التصريحات التي أدلى بها رجي عبر المحطة الأميركية، محذرًا من "فتنة داخلية لا يستفيد منها سوى العدو الصهيوني".

ودعا التجمع في بيانه "النواب الكرام والمجلس النيابي لمساءلة الوزير كما الحكومة".

وطالب التجمع أيضًا الحكومة اللبنانية بـ"موقف واضح من الاعتداءات الصهيونية وإيقاف كل إجراءات خطة حصرية السلاح، حتى يلتزم الكيان الصهيوني بالانسحاب من المناطق التي يحتلها في الجنوب، وإعادة كل الأسرى ووقف الاغتيالات والقصف الجوي للقرى والمنازل، وانتهاك الأجواء اللبنانية، وانطلاق عجلة إعادة الإعمار، وبعد ذلك ندعو لمؤتمر وطني يترأسه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للبحث في إستراتيجية وطنية للدفاع".

وكان وزير الخارجية يوسف رجي قد أدلى بمواقف تعبّر عن انتمائه لحزب "القوات اللبنانية" وتتضمن محاباةً للعدو الصهيوني وتحرضه على ارتكاب مزيد من الاعتداءات على السيادة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين، زاعمًا أن للكيان الصهيوني "الحق" في ارتكاب هذه الاعتداءات.

الكلمات المفتاحية
لبنان مجلس النواب تجمع العلماء في الجزيرة العربية يوسف رجي
إقرأ المزيد
المزيد
لقاء الأحزاب: لتدارك مخاطر تصريحات الوزير رجي داخليًّا وخارجيًّا
لقاء الأحزاب: لتدارك مخاطر تصريحات الوزير رجي داخليًّا وخارجيًّا
لبنان منذ 43 دقيقة
الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها
الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها "منظمة إرهابية"
لبنان منذ 53 دقيقة
وفد برئاسة النائب رامي أبو حمدان يزور مطرانيات زحلة مهنئًا بالأعياد
وفد برئاسة النائب رامي أبو حمدان يزور مطرانيات زحلة مهنئًا بالأعياد
لبنان منذ ساعتين
تجمع العلماء المسلمين: يدعو النواب لمساءلة رجي والحكومة
تجمع العلماء المسلمين: يدعو النواب لمساءلة رجي والحكومة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
لقاء الأحزاب: لتدارك مخاطر تصريحات الوزير رجي داخليًّا وخارجيًّا
لقاء الأحزاب: لتدارك مخاطر تصريحات الوزير رجي داخليًّا وخارجيًّا
لبنان منذ 43 دقيقة
الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها
الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها "منظمة إرهابية"
لبنان منذ 53 دقيقة
تجمع العلماء المسلمين: يدعو النواب لمساءلة رجي والحكومة
تجمع العلماء المسلمين: يدعو النواب لمساءلة رجي والحكومة
لبنان منذ ساعتين
بالصور| الجنوبيون يقفون سندًا وعونًا لعكار في مواجهة أضرار العاصفة
بالصور| الجنوبيون يقفون سندًا وعونًا لعكار في مواجهة أضرار العاصفة
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة