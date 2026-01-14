قام عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب الحاج رامي أبو حمدان، يرافقه وفد من حزب الله، ضمّ الحاج علي شعيب؛ مسؤول العلاقات العامة في القطاع الأول، والحاج عباس زين الدين؛ مسؤول هيئة الدعم في القطاع الأول، والحاج جلال الزين؛ رئيس جمعية العمل الخيري الإسلامي، والحاج بسام شبلي؛ معاون مسؤول العلاقات العامة، والسيد علي مرتضى؛ مدير مكتب النائب أبو حمدان، بجولة على مطرانيات زحلة لتقديم التهاني بمناسبتي عيدَي الميلاد ورأس السنة.

واستهلت الجولة بزيارة مطرانية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك - سيدة النجاة، حيث كان في استقبال الوفد النائب الأسقفي العام الأرشمندريت إيلي معلوف وعدد من الكهنة المحترمين. وقد ثمّن الأرشمندريت معلوف هذه الزيارة لما تعكسه من عمق العلاقة بين مكونات الوطن، فيما بادل النائب أبو حمدان التهاني، واطمأن إلى صحة المطران إبراهيم إبراهيم، راجيًا له الشفاء العاجل.

بعدها، انتقل الوفد إلى مطرانية زحلة المارونية في كسارة، حيث قدّم النائب أبو حمدان التهاني لسيادة المطران جوزف معوض الذي رحّب بأعضاء الوفد وشكرهم على محبتهم وحضورهم.

كذلك زار الوفد دار مطرانية زحلة وبعلبك وتوابعها للروم الأرثوذكس، حيث التقى صاحب السيادة المتروبوليت أنطونيوس الصوري، بحضور قدس الأرشمندريت أرمياء (عزام) الوكيل العام، وقدس الأرشمندريت بورفيريوس (إبراهيم)، وقدس الأب سلوان (الخوري). وقد سادت اللقاء أجواء من الود والاحترام، وتخلله البحث في عدد من الشؤون الوطنية والبقاعية ذات الاهتمام المشترك.

وفي كنيسة مار غريغوريوس للأرمن الأرثوذكس في زحلة، قدّم النائب أبو حمدان والوفد المرافق تهانيهم بالأعياد إلى وكيل المطران حضرة الأب غريغور، بحضور مسؤول وأعضاء مجلس الرعية.

واختُتمت الجولة بزيارة مقر مطرانية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس، حيث استقبل الوفد سيادة المطران ماريوستينوس بولس سفر الذي شكرهم على حضورهم، فيما قدّم له النائب رامي أبو حمدان التهاني لمناسبة الأعياد.

