خاص العهد

مرض يفتك بقطيع أغنام في
خاص العهد

مرض يفتك بقطيع أغنام في "مشتى حمود"

2026-01-14 18:12
مرض يفتك بقطيع أغنام في مشتى حمود: نفوق أكثر من 20 رأسًا والاشتباه بمرض مستجد
43
فادي منصور - مراسل
52 مقالاً

مراسل العهد

شهدت بلدة مشتى حمود في منطقة "جبل الخالصة" حادثة نفوق أكثر من عشرين رأسًا من الأغنام تعود لأحد المواطنين، ما استدعى تدخل طبيب بيطري للكشف على القطيع ومعالجة الأغنام المتبقية.

وقام الطبيب البيطري بإجراء فحوصات ميدانية شملت تشريح إحدى الجيف، بهدف تحديد أسباب النفوق، حيث أظهرت المعطيات الأولية وجود اشتباه بمرض مستجد لم يتم تحديد نوعه بشكل نهائي حتى الآن.

وبحسب مصادر بيطرية لموقع "العهد" الإخباري، لا تزال التحاليل والمتابعة جاريتين لتأكيد التشخيص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة، ومنع انتقال المرض إلى قطعان أخرى، حفاظًا على السلامة العامة والثروة الحيوانية في البلدة والمناطق المجاورة.

وفي هذا الإطار، ناشد أهالي البلدة عبر "العهد" الجهات المعنية الإسراع في الكشف على باقي القطعان، تفاديًا لتفاقم الوضع وتكرار حوادث نفوق مماثلة، على غرار ما يحصل في عدد من المناطق اللبنانية.

