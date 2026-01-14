كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القوة الجو-فضائیة الإیرانیة فی أعلی مستویات الجهوزیة
القوة الجو-فضائیة الإیرانیة فی أعلی مستویات الجهوزیة

2026-01-14 18:22
أكد قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران؛ العميد مجيد موسوي، اليوم الأربعاء، أن القوة الجو-فضائية في أعلى مستويات الجهوزية لمواجهة أي عدوان.

وكشف العميد موسوي، في تصريح له اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026 عن أنّ مخزون الصواريخ الإيرانية بات أكثر مما كان عليه قبل العدوان الأميركي – "الإسرائيلي" (حرب الـ12 يومًا)، مؤكدًا أنه تمّ ترميم الأضرار التي لحقت بتجهيزات القوة الجو-فضائية جراء العدوان الأخير.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الحديث عن عدوان أميركي محتمل على إيران، حيث هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة بتوجيه ضربة ضد طهران، متذرعاً بما أسماه "حماية المحتجين في إيران".

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني -لم تذكر اسمه- قوله إنه تمّ تعليق الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث ⁠الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك في ظل التهديدات الأميركية.

وقال المسؤول الإيراني للوكالة، إن التهديدات ‌الأميركية تقوض الجهود الدبلوماسية، ‌وإن أي ⁠اجتماعات محتملة بين المسؤولَين لإيجاد حل دبلوماسي ‌للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.

