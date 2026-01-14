كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المقال التالي الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها "منظمة إرهابية"

إيران

عراقجي:
إيران

عراقجي: "إسرائيل" تحرّض واشنطن على الحروب وتتدخل في أعمال الشغب الإيرانية

2026-01-14 18:32
إيران تتهم إسرائيل والولايات المتحدة بالتحريض على أعمال الشغب وسط تشييع 300 شهيد
64

صرّح وزير الخارجية الإيرانية؛ عباس عراقجي، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني/ يناير 2026)، بأنّ "إسرائيل" كانت دائمًا تسعى لجرّ الولايات المتحدة الأميركية إلى خوض حروب نيابةً عنها، معقّبًا أنّ "إسرائيل تتحدّث هذه المرّة عن هدفها بصوتٍ عالٍ جدًا".

وقال عراقجي في منشور له في "إكس" للتواصل الاجتماعي إنّ "إسرائيل تتباهى صراحة بتسليحها لأعمال الشغب في إيران، وهذا هو السبب في سقوط مئات الضحايا".

وأردف وزير الخارجية الإيرانية: "على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يعرف الآن بالضبط إلى أين يجب أن يذهب لوقف القتل وإراقة الدماء".

وفي سياق التدخّلات الأميركية بالشؤون الداخلية الإيرانية، حرّض ترامب على مواصلة أعمال الشغب في إيران والاستيلاء على مؤسسات البلاد، مؤكّدًا أنّ "المساعدة في الطريق".

وكذلك هدّد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، إيران في وقت سابق، قائلًا إنّ "إسرائيل" لن تسمح لإيران بـ"إعادة بناء برنامجها الباليستي".

واليوم، انطلقت في طهران مراسم تشييع شهداء معركة "المقاومة الوطنية"، والبالغ عددهم نحو 300 الذين ارتقوا على يد مجموعات من مثيري الشغب خلال أعمال الشغب المسلّح التي شهدتها إيران.

وتشهد إيران منذ أيام أعمال شغب وتخريب، تخترق احتجاجات سلمية على الأوضاع الاقتصادية، وتكشف إيران ارتباط هذه العناصر بجهات إرهابية أو جماعات انفصالية تخدم مصالح "الموساد" والولايات المتحدة الأميركية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني العدوان الصهيوني على إيران
مشاركة