لبنان
الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها "منظمة إرهابية"
أجرى مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله: الشيخ عبد المجيد عمّار اتصالًا هاتفيًا برئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين، وأعرب عن استنكاره للقرار الأميركي بتصنيف الجماعة الإسلامية في لبنان "منظمة إرهابية"، ولفرض عقوبات على أمينها العام الشيخ محمد فوزي طقوش.
ورأى الشيخ عمار، أن "هذه القرارات تأتي في سياق الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على حركات المقاومة في المنطقة ، خدمة لمصالح العدوّ "الإسرائيلي" وأهدافه الخبيثة".
وأعرب الشيخ عمار عن تضامن حزب الله ووقوفه إلى جانب الجماعة الإسلامية، مؤكدًا أن "هذه القرارات لا قيمة لها عند شعوبنا، ولا يمكن أن تفت من عضد المقاومين بل ستزيدهم يقينًا بصوابية خيارهم المقاوم، وستجعلهم أشد عزيمة على مواصلة خيار المقاومة ودعم المقاومين في لبنان وفلسطين".
وشدد مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله على أهمية الوحدة والتكاتف بين الجميع ونبذ التفرقة والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة المؤامرات الأميركية والصهيونية.