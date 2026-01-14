أجرى مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله: الشيخ عبد المجيد عمّار اتصالًا هاتفيًا برئيس ‏المكتب السياسي ‏للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين، وأعرب عن استنكاره للقرار ‏الأميركي بتصنيف الجماعة الإسلامية ‏في لبنان "منظمة إرهابية"، ولفرض عقوبات ‏على أمينها العام الشيخ محمد فوزي طقوش.

ورأى الشيخ عمار، أن "هذه ‏القرارات تأتي في ‏سياق الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على حركات المقاومة في ‏المنطقة ، خدمة لمصالح العدوّ "الإسرائيلي" وأهدافه الخبيثة".‏

وأعرب الشيخ عمار عن تضامن حزب الله ووقوفه إلى جانب الجماعة ‏الإسلامية، مؤكدًا أن "هذه ‏القرارات لا قيمة لها عند شعوبنا، ولا يمكن أن تفت من ‏عضد المقاومين بل ستزيدهم يقينًا بصوابية ‏خيارهم المقاوم، وستجعلهم أشد عزيمة ‏على مواصلة خيار المقاومة ودعم المقاومين في لبنان ‏وفلسطين". ‏

وشدد مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله على أهمية الوحدة والتكاتف بين الجميع ونبذ التفرقة والوقوف صفًا ‏واحدًا في مواجهة ‏المؤامرات الأميركية والصهيونية.

