كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي لقاء الأحزاب: لتدارك مخاطر تصريحات الوزير رجي داخليًّا وخارجيًّا

لبنان

الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها
لبنان

الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها "منظمة إرهابية"

2026-01-14 18:36
45

أجرى مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله: الشيخ عبد المجيد عمّار اتصالًا هاتفيًا برئيس ‏المكتب السياسي ‏للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين، وأعرب عن استنكاره للقرار ‏الأميركي بتصنيف الجماعة الإسلامية ‏في لبنان "منظمة إرهابية"، ولفرض عقوبات ‏على أمينها العام الشيخ محمد فوزي طقوش.

ورأى الشيخ عمار، أن "هذه ‏القرارات تأتي في ‏سياق الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على حركات المقاومة في ‏المنطقة ، خدمة لمصالح العدوّ "الإسرائيلي" وأهدافه الخبيثة".‏

وأعرب الشيخ عمار عن تضامن حزب الله ووقوفه إلى جانب الجماعة ‏الإسلامية، مؤكدًا أن "هذه ‏القرارات لا قيمة لها عند شعوبنا، ولا يمكن أن تفت من ‏عضد المقاومين بل ستزيدهم يقينًا بصوابية ‏خيارهم المقاوم، وستجعلهم أشد عزيمة ‏على مواصلة خيار المقاومة ودعم المقاومين في لبنان ‏وفلسطين". ‏

وشدد مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله على أهمية الوحدة والتكاتف بين الجميع ونبذ التفرقة والوقوف صفًا ‏واحدًا في مواجهة ‏المؤامرات الأميركية والصهيونية.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الولايات المتحدة الأميركية الجماعة الاسلامية في لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
لقاء الأحزاب: لتدارك مخاطر تصريحات الوزير رجي داخليًّا وخارجيًّا
لقاء الأحزاب: لتدارك مخاطر تصريحات الوزير رجي داخليًّا وخارجيًّا
لبنان منذ 44 دقيقة
الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها
الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها "منظمة إرهابية"
لبنان منذ 54 دقيقة
وفد برئاسة النائب رامي أبو حمدان يزور مطرانيات زحلة مهنئًا بالأعياد
وفد برئاسة النائب رامي أبو حمدان يزور مطرانيات زحلة مهنئًا بالأعياد
لبنان منذ ساعتين
تجمع العلماء المسلمين: يدعو النواب لمساءلة رجي والحكومة
تجمع العلماء المسلمين: يدعو النواب لمساءلة رجي والحكومة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية
إيران منذ 4 دقائق
"رغم التفاهمات الأمنية".. إصابة شاب سوري برصاص الاحتلال في ريف درعا الغربي
عربي ودولي منذ 5 دقائق
لقاء الأحزاب: لتدارك مخاطر تصريحات الوزير رجي داخليًّا وخارجيًّا
لقاء الأحزاب: لتدارك مخاطر تصريحات الوزير رجي داخليًّا وخارجيًّا
لبنان منذ 44 دقيقة
الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها
الشيخ عمار يتصل بالجماعة الإسلامية مستنكرًا القرار الأميركي بتصنيفها "منظمة إرهابية"
لبنان منذ 54 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة