لقاء الأحزاب: لتدارك مخاطر تصريحات الوزير رجي داخليًّا وخارجيًّا
2026-01-14 18:47
أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، تصريحات وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي التي قال فيها خلال حديث إذاعي، إن لـ"إسرائيل" الحق في اعتداءاتها على لبنان.

ورأى اللقاء في بيان اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير أن "هذا التصريح يقدم أكبر خدمة مجانية للعدو "الإسرائيلي" لتبرير اعتداءاته على سيادة لبنان ومقاومته، بدل أن يكون وزير الخارجية صوت لبنان المدافع عن سيادته في المحافل الدولية، والمندد بالاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية قبل أكثر من عام".

ودعا اللقاء، رئاستَي الجمهورية والحكومة إلى المسارعة في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة هذا الوزير الذي يمعن في خرق الدستور والقوانين والبيانات الوزارية"، مشيرًا إلى أن "شرعنة الاعتداءات من قبل وزير خارجية لبنان إنما يشكّل غطاء للعدو "الإسرائيلي" لتبرير اعتداءاته، ويمنحه غطاء سياسيًّا وذريعة لمواصلة انتهاكاته للسيادة اللبنانية، وهو ما يضعف موقف لبنان الذي يطالب دوليًّا بوقف العدوان واحترام القرار 1701، ويضيع كذلك حق لبنان في المطالبة بتعويضات من كيان العدو، نتيجة الضحايا والدمار الذي خلفته اعتداءاته المتكرّرة على القرى والبلدات في مختلف المناطق اللبنانية".

ولفت اللقاء إلى "التناقض الصارخ لتصريح الوزير رجي مع الموقف الرسمي المعبّر عنه في البيانات الوزارية والدستور، والتي تؤكد على "حق لبنان في المقاومة أو الدفاع عن النفس"، وأي خروج عن هذا الإجماع من قبل رأس الدبلوماسية يعد خروجًا على الثوابت الوطنية"، مشددًا على أن "رجي خرق القسم الدستوري الذي يلزمه بالحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، في حين أن تبرير الاعتداءات "الإسرائيلية" إنما يشكّل من الزاوية القانونية تقاعسًا عن أداء الواجب الوطني".

وطالب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، "رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بالمسارعة إلى تدارك المخاطر التي تسببت بها تصريحات الوزير رجي، داخليًّا وخارجيًّا"، محذرًا من "التقاعس عن المسارعة إلى مساءلته؛ لأن أي تبرير لخرق السيادة سيكون لها تداعياتها الخطيرة على لبنان".

