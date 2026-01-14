أصيب شاب سوري برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني/ يناير 2026)، في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وفق ما نقلت مصادر محلية.

وأمس الثلاثاء، أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين على طرف وادٍ بين قريتَي معرية وعابدين في ريف درعا الغربي، وفق ما أفادت به قناة "الإخبارية" السورية.

وتتواصل الاعتداءات "الإسرائيلية" على الرغم من بيان مشترك للولايات المتحدة و"إسرائيل" وسورية، كان قد صدر منذ أسبوع، أُعلن فيه التوصّل إلى تفاهمات إستراتيجية من أجل تعزيز "الأمن والاستقرار" بين "إسرائيل" ودمشق، وذلك في أعقاب اجتماع عُقد في العاصمة الفرنسية باريس.

الكلمات المفتاحية