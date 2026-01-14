كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية

2026-01-14 19:27
طالبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإدانة تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الإيرانية والتهديدات الأميركية باستخدام القوة ضدها.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة؛ السفير أمير سعيد إيرواني في مذكرة موجهة إلى المنظمة الدولية ومجلس الأمن: "يتعين على مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وإدانة جميع أشكال التحريض على العنف والتدخل في شؤون إيران".

وأكدت المذكرة الإيرانية أن الإيرانيين سيدافعون عن بلدهم، مشددة على أن إستراتيجية واشنطن فشلت وستفشل مرة أخرى.

وقال السفير إيرواني في المذكرة: "إن الولايات المتحدة والنظام "الإسرائيلي" يتحملان مسؤولية قانونية مباشرة لا جدال فيها عن الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، ولا سيما بين الشباب"، لافتًا إلى أن "واشنطن تستخدم العقوبات والتهديدات وإثارة الاضطرابات لخلق ذريعة لتدخل عسكري".

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الأمم المتحدة مجلس الامن
