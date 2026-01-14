كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون حاسمًا إزاء أي حماقة للعدو

عربي ودولي

صنعاء تُحذر
عربي ودولي

صنعاء تُحذر "إسرائيل" وتوجه دعوة لمجلس الأمن

2026-01-14 20:10
84

أدّانت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة صنعاء، بأشد العبارات، اقتحام وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي" في حكومة العدو الصهيوني المجرم إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك.
وحذّرت الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026 "إسرائيل" ومجرمي الحرب الصهاينة وقطعان المستوطنين من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك.

وشددت الخارجية اليمنية في بيانها على أن الاقتحامات الصهيونية المتكررة للمسجد الأقصى، تشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستفزازًا لمشاعر ما يزيد عن ملياري مسلم حول العالم".

ورأت أن "الصمت العربي والإسلامي هو ما شجع الصهاينة على الاستمرار في الانتهاكات والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، محذّرة من "أن المساس بالمسجد الأقصى سيفتح أبواب جهنم على الكيان الصهيوني، ويزعزع أمن المنطقة بأسرها"، مشيرة إلى أن المسجد الأقصى كان وسيبقى أحد أهم المقدسات الإسلامية.

كذلك، حذرت الخارجية اليمنية، الكيان الصهيوني الغاصب من الاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي، وفي المقدمة مجلس الأمن، بـ"تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإجبار الكيان الصهيوني على وقف اعتداءاته المتواصلة على المقدسات الإسلامية في القدس، وإنهاء عدوانه وحصاره واحتلاله للأراضي الفلسطينية".

وجددّت الخارجية اليمنية، التأكيد على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية اليمنية المساند للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة حتى نيل حقوقه المشروعة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني المسجد الأقصى اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
محمد الفرح: إيران تدفع ثمن وقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة وفي مقدمتها فلسطين
محمد الفرح: إيران تدفع ثمن وقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة وفي مقدمتها فلسطين
عربي ودولي منذ ساعة
صنعاء تُحذر
صنعاء تُحذر "إسرائيل" وتوجه دعوة لمجلس الأمن
عربي ودولي منذ ساعتين
"رغم التفاهمات الأمنية".. إصابة شاب سوري برصاص الاحتلال في ريف درعا الغربي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
خارجية صنعاء تحذّر من تدنيس الأقصى: المساس بحرمته سيفتح أبواب جهنم على الكيان
خارجية صنعاء تحذّر من تدنيس الأقصى: المساس بحرمته سيفتح أبواب جهنم على الكيان
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
اليمن حاضر للتصدي لكل مؤامرة وحماية سيادة البحر الأحمر
اليمن حاضر للتصدي لكل مؤامرة وحماية سيادة البحر الأحمر
خاص العهد منذ ساعة
محمد الفرح: إيران تدفع ثمن وقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة وفي مقدمتها فلسطين
محمد الفرح: إيران تدفع ثمن وقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة وفي مقدمتها فلسطين
عربي ودولي منذ ساعة
الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون حاسمًا إزاء أي حماقة للعدو
الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون حاسمًا إزاء أي حماقة للعدو
إيران منذ ساعتين
صنعاء تُحذر
صنعاء تُحذر "إسرائيل" وتوجه دعوة لمجلس الأمن
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة