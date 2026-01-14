كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كيف أفشلت إيران مخططات ستارلينك

إيران

الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون حاسمًا إزاء أي حماقة للعدو
إيران

الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون حاسمًا إزاء أي حماقة للعدو

2026-01-14 20:16
92

أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران؛ اللواء محمد باكبور أن إيران في أعلى درجات الجاهزية للرد الحاسم على أي خطأ في حسابات العدوّ ومرتزقته "الدواعش" المأجورين.

وشدد باكبور في تصريح صحفي اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026، على "أن وحدة الشعب الإيراني ستُبطل المخطّطات الوهمية لحكام "البيت الأبيض" و"تل أبيب" ضدّ إيران قوية"، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو هما قاتلا شباب إيران وحماة أمنها.

كذلك، أكد اللواء باكبور أن إيران لن تنسى الجرائم الوحشية التي ارتكبها مرتزقتهم، وسيتلقون ردًا في الوقت المناسب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدّد أكثر من مرة بتوجيه ضربة ضدّ طهران، متذرعًا بما سماه "حماية المحتجين في إيران".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني حرس الثورة الاسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
كيف أفشلت إيران مخططات ستارلينك
كيف أفشلت إيران مخططات ستارلينك
إيران منذ ساعتين
الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون حاسمًا إزاء أي حماقة للعدو
الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون حاسمًا إزاء أي حماقة للعدو
إيران منذ ساعتين
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية
إيران منذ 3 ساعات
عراقجي:
عراقجي: "إسرائيل" تحرّض واشنطن على الحروب وتتدخل في أعمال الشغب الإيرانية
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
اليمن حاضر للتصدي لكل مؤامرة وحماية سيادة البحر الأحمر
اليمن حاضر للتصدي لكل مؤامرة وحماية سيادة البحر الأحمر
خاص العهد منذ ساعة
محمد الفرح: إيران تدفع ثمن وقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة وفي مقدمتها فلسطين
محمد الفرح: إيران تدفع ثمن وقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة وفي مقدمتها فلسطين
عربي ودولي منذ ساعة
كيف أفشلت إيران مخططات ستارلينك
كيف أفشلت إيران مخططات ستارلينك
إيران منذ ساعتين
الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون حاسمًا إزاء أي حماقة للعدو
الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون حاسمًا إزاء أي حماقة للعدو
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة