أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران؛ اللواء محمد باكبور أن إيران في أعلى درجات الجاهزية للرد الحاسم على أي خطأ في حسابات العدوّ ومرتزقته "الدواعش" المأجورين.

وشدد باكبور في تصريح صحفي اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026، على "أن وحدة الشعب الإيراني ستُبطل المخطّطات الوهمية لحكام "البيت الأبيض" و"تل أبيب" ضدّ إيران قوية"، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو هما قاتلا شباب إيران وحماة أمنها.

كذلك، أكد اللواء باكبور أن إيران لن تنسى الجرائم الوحشية التي ارتكبها مرتزقتهم، وسيتلقون ردًا في الوقت المناسب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدّد أكثر من مرة بتوجيه ضربة ضدّ طهران، متذرعًا بما سماه "حماية المحتجين في إيران".

