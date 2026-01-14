ندد وزير العمل الدكتور محمد حيدر، بتصريحات وزير الخارجية يوسف رجي التي أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز عربية"، ورأى فيها أن للكيان الصهيوني "الحق" في مواصلة اعتداءاته على السيادة اللبنانية واللبنانيين، مطالبًا رئيسَي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام بوضع حد لتصريحات رجي.

وقال الوزير حيدر في تصريح له اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني/ يناير 2026: "لقد تابعتُ بأسف شديد التصريحات الصادرة عن زميلي في الحكومة، وزير الخارجية الأستاذ يوسف رجي، والتي حملت إيحاءات خطيرة تُفهم بأنها تبرير للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. إنني أؤكد، وبكل وضوح، أن هذه المواقف لا تعبر عن سياسة الحكومة اللبنانية، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف؛ لأنها تمس جوهر سيادتنا ووحدتنا الوطنية ولا تحمي مصالح اللبنانيين".

أضاف: "ومن موقعي الوزاري، كنت دائمًا أحرص على احترام السياسة الحكومية الجامعة، وأتوقع من زميلي وزير الخارجية بحكم موقعه ومسؤوليته أن يكون الأكثر التزامًا بالتعبير عن هذه السياسة، لا عن مواقفه الشخصية. ويا للأسف، لم نلمس ذلك في أكثر من مناسبة".

وتابع الوزير حيدر: "لقد آثرنا في كل مرة عدم الرد عبر الإعلام حفاظًا على وحدة الحكومة، وكنا نسجل ملاحظاتنا داخل مجلس الوزراء بعيدًا من السجالات. ولكن عندما يصل الأمر إلى حد إطلاق مواقف خطيرة تُفهم كتبرير لاعتداءات العدو واستمرارها على وطننا، يصبح الصمت تخليًا عن المسؤولية".

وأردف: "من هنا، أجد نفسي مضطرًا للتوجه إلى الرأي العام لأقول بكل صراحة: كفى خلطًا بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي، وكفى خروجًا عن سياسة الحكومة التي نتحمل مسؤولية احترامها جميعًا".

وتمنى الوزير حيدر على "فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء، القاضي نواف سلام، التدخل لوضع حد لهذا النهج الذي يسيء إلى وحدة الحكومة وصورتها، ويعرض الموقف الوطني للارتباك في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان".

وختم بعبارة: "حمى الله لبنان وشعب لبنان بوحدتنا وتكاتفنا...".

الكلمات المفتاحية