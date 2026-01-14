أعلن وسطاء اتفاق غزّة؛ جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، اكتمال تشكيل "لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث.

وأكد بيان مشترك للوسطاء، مساء اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026، أن اكتمال تشكيل اللجنة "تطور مهم من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة".

وأعرب الوسطاء عن أملهم في أن يمهّد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

وشدّد الوسطاء على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزّة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة".

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية، عن مصدر فلسطيني توقعه بأن يتولى محمد نسمان، ضابط متقاعد من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، حقيبة الإدارة الأمنية في قطاع غزة.

وأشار المصدر الفلسطيني إلى توافق فلسطيني وأميركي و"إسرائيلي" على أسماء المرشحين للجنة إدارة قطاع غزة.

وفيما يلي أسماء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفقًا لمصادر إعلامية فلسطينية:

١) د. علي شعث/ رئيس الهيئة ومسؤول عن الطاقة والنقل

٢) د. بشير الريس / المالية

٣) د. جبر الداعور / التعليم

٤) د. عايد ياغي / الصحة

٥) رامي حلس / الشؤون الدينية

٦) د. علي برهوم / المياه والبلديات

٧) عدنان ابو وردة / العدل

٨) هناء الترزي/ الشؤون الاجتماعية

٩) أسامة الصيداوي / الأراضي والإسكان

١٠) عبد الكريم عاشور / الزراعة

١١) د.علي شعث / الطاقة والنقل (مؤقتًا).

