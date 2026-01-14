توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكوُّن الجليد على الطرق الداخلية والجبلية اعتبارًا من ارتفاع 1100 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: ينحسر المنخفض الجوي تدريجًا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مخلفًا موجة من الصقيع وتشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية حيث يستقر الطقس حتى يوم الجمعة، ثم يتحول إلى متقلب وماطر تحت تأثير منخفض جوي آخر مصدره البحر الأسود والذي يحمل معه أمطارًا غزيرة، ثلوجًا، عواصف رعدية، ورياحًا شديدة.

تحذير: من سلوك الطرق الجبلية بدءًا من 1400 متر بسبب تراكم الثلوج، ومن الانزلاقات على الطرق الجبلية بسبب تكون الجليد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

- الخميس: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية اعتبارًا من ارتفاع 1100 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

- الجمعة: غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية، يتحول الطقس تدريجًا بعد الظهر إلى غائم مع وصول المنخفض الجوي الجديد، حيث تنخفض درجات الحرارة وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا في الفترة المسائية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج اعتبارًا من ارتفاع 1700 متر، ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

- السبت: غائم إجمالًا مع انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحياًنا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج بدءًا من 1500 متر، مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

- الحرارة على الساحل من 11 إلى 17 درجة، فوق الجبال من 2 إلى 4 درجات، في الداخل من 1 إلى 6 درجات.

- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية نهارًا تتحول مساءً إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 45 كم/س. - الانقشاع: سيء إجمالًا بسبب الضباب وغزارة المتساقطات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65%.

- حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية