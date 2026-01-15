في اليوم الـ97 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قصف ونسف المنازل والمنشآت في المناطق المصنفة "صفراء"، في شرق قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان برصاص الجيش "الإسرائيلي" في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما نفّذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في حين شنت طائرات حربية غارة على شرق حي التفاح، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي شرقي مدينة غزة. وقصفت المدفعية المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

في تداعيات المنخفض الجوي، توفي فلسطيني وأصيب آخر جراء انهيار مبانٍ سكنية، لترتفع حصيلة الوفيات منذ بداية فصل الشتاء إلى 25 وفاة. كما سُجِّل، خلال ساعات الليل، انهيار منزل مكوّن من أربعة طوابق في حي الأمل بخان يونس، إضافة إلى انهيار منزل آخر في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 449 شهيدًا، والمصابين 1246، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء الذين جرى انتشالهم إلى 710. بذلك ترتفع حصيلة الشهداء، منذ بداية العدوان، إلى 71,439 شهيدًا، وعدد المصابين إلى 171,324.

