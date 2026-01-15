في سياق سياسة الاقتحامات اليومية وحملات الاعتقال المتواصلة، والتي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، شهدت مناطق متفرقة فيها، فجر اليوم الخميس (15 كانون الثاني 2026)، تصعيدًا ميدانيًا واسعًا شمل اقتحامات متزامنة، تخللها اندلاع مواجهات عنيفة وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، إلى جانب حملات مداهمة واعتقال طالت عشرات المواطنين، بينهم أسرى محررون وأطفال، وسط اعتداءات متواصلة من المستوطنين بحق الأراضي والممتلكات.

كما اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم ومدينة قلقيلية وبلدة إذنا غرب الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطن بقدمه خلال اقتحام حي النقار في قلقيلية. كما واصلت قوات الاحتلال انتشارها في عدة أحياء من قلقيلية، ونفذت حملة مداهمات استهدفت منازل أسرى محررين.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال خربة المجاز للمرة الثانية خلال ساعات، وداهمت مسكن المواطن محمود موسى أبو عرام، وأجبرت عائلته على إخلائه، محولةً إياه إلى ثكنة عسكرية. كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، وداهمت منازل عدة، مطلقةً قنابل الصوت خلال الاقتحام.

وامتدت الاقتحامات إلى شمال الضفة، حيث داهمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب نابلس وحي المساكن الشعبية شرق المدينة وواد الفارعة جنوب طوباس، وبلدة ميثلون جنوب جنين، إضافة إلى اقتحام مخيمي عسكر القديم والجديد، وحي رفيديا غرب نابلس، وسط سماع دوي انفجار في مخيم عسكر القديم.

وفي الخليل، نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في بلدتي سعير والشيوخ، شملت مداهمة منزل الشهيد محمد كوازبة، واعتقال عدد من المواطنين، من بينهم الأسير المحرر محمد فهيم شلالدة، وأسفرت الحملة عن اعتقال 15 مواطنًا. كما طالت الاعتقالات الشابين محمد حسام أبو مصطفى، وعمر دويكات، ومحمد عمر الطيراوي، وشريف قنديل، وأحمد حازم نصار، وحمد أبو حمدة.

في مناطق أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وحي الكسارات شمال القدس، وبلدة عنبتا شرق طولكرم، حيث اعتقلت عدة شبان وفتية، بينهم إياد علاء فقهاء ومحمد يوسف عكة. كما اعتقلت 8 شبان خلال اقتحام بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

بالتوازي، واصلت عصابات المستوطنين اعتداءاتها، حيث أقدمت على قطع أشجار الزيتون في سهل مرج سيع بقرية المغير شمال شرق رام الله، في اعتداء جديد على الأراضي الزراعية الفلسطينية.

