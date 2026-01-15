بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيًا مع القائمة بأعمال رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز قضايا النفط والمعادن والتجارة والأمن، في إطار ما وصفه بجهود الولايات المتحدة "لمساعدة فنزويلا على تحقيق الاستقرار والتعافي".

ووصف الطرفان الاتّصال بـ"الإيجابي". وتولت رودريغيز الرئاسة مؤقتًا في وقتٍ سابق من هذا الشهر، عقب اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

تأتي هذه المكالمة بعد تصعيد سياسي وعسكري من الولايات المتحدة الأميركية التي نفّذت غارات عسكرية جوية على فنزويلا.

من جهتها، وصفت رودريغيز الاتّصال بأنّه "طويل ومثمر وودّي"، مؤكدةً أنّ الجانبين ناقشا خططًا ثنائية تصب في مصلحة البلدين. وكانت رودريغيز قد انتقدت، في الأيام الماضية، إدارة ترامب بشدّة بسبب اختطاف مادورو وزوجته وطالبت بإعادته.

وفي تعليقاته، وصف ترامب رودريغيز بأنها "شخصية رائعة"، مشيرًا إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على تواصل معها أيضًا.

