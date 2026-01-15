أكد قائد القوّة البرية في حرس الثورة الإيراني العميد محمد كرمي أنّ القوات البرية لحرس الثورة على أهبة الجاهزية، مشددًا على أنّ القوات المسلحة الإيرانية قوية وجاهزة تمامًا للرد بقوة وحزم على أي خطأ محتمل قد يرتكبه العدو. وقال إنّ الجاهزية اليوم ممتازة جدًا، وهناك تنسيق عالٍ بين مختلف القوات المسلحة، مؤكدًا أنّ أي عدوان سيُقابل برد حاسم، مع الاستمرار في العمل على تطوير القدرات في المجالات كلها.

وأضاف كرمي أنّ إيران تواجه حربًا مركبة شاملة مع العدو، تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والسيبرانية والأمنية والدفاعية، مؤكدًا أنّ الأمن الإيراني مستتب من نقطة الصفر الحدودية إلى عمق البلاد، ومتوعدًا باقتلاع كلّ من تطمع عينه بالبلاد.

في سياق متصل، كان القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء محمد باكبور قد أكد، في وقت سابق، أنّ الحرس في أعلى درجات الجاهزية للرد الحاسم على أي خطأ في حسابات العدوّ ومرتزقته المأجورين ذوي السلوك "الداعشي"، مشيرًا إلى أن حرس الثورة سيفشل مخطّطات حكّام البيت الأبيض و"تل أبيب" الواهمة ضدّ إيران.

