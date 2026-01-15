كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إيران تُدين التدخلات الخارجية وتُحذّر من زعزعة الأمن الداخلي

إيران

حرس الثورة الإيراني يؤكد أعلى درجات الجهوزية للردّ على أي اعتداء
إيران

حرس الثورة الإيراني يؤكد أعلى درجات الجهوزية للردّ على أي اعتداء

2026-01-15 11:35
 قائد القوّة البرية في حرس الثورة: الأمن مستتب.. وسنرد بقوة على أي عدوان
97

أكد قائد القوّة البرية في حرس الثورة الإيراني العميد محمد كرمي أنّ القوات البرية لحرس الثورة على أهبة الجاهزية، مشددًا على أنّ القوات المسلحة الإيرانية قوية وجاهزة تمامًا للرد بقوة وحزم على أي خطأ محتمل قد يرتكبه العدو. وقال إنّ الجاهزية اليوم ممتازة جدًا، وهناك تنسيق عالٍ بين مختلف القوات المسلحة، مؤكدًا أنّ أي عدوان سيُقابل برد حاسم، مع الاستمرار في العمل على تطوير القدرات في المجالات كلها.

وأضاف كرمي أنّ إيران تواجه حربًا مركبة شاملة مع العدو، تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والسيبرانية والأمنية والدفاعية، مؤكدًا أنّ الأمن الإيراني مستتب من نقطة الصفر الحدودية إلى عمق البلاد، ومتوعدًا باقتلاع كلّ من تطمع عينه بالبلاد.

في سياق متصل، كان القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء محمد باكبور قد أكد، في وقت سابق، أنّ الحرس في أعلى درجات الجاهزية للرد الحاسم على أي خطأ في حسابات العدوّ ومرتزقته المأجورين ذوي السلوك "الداعشي"، مشيرًا إلى أن حرس الثورة سيفشل مخطّطات حكّام البيت الأبيض و"تل أبيب" الواهمة ضدّ إيران.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران داعش الارهاب
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تُدين التدخلات الخارجية وتُحذّر من زعزعة الأمن الداخلي
إيران تُدين التدخلات الخارجية وتُحذّر من زعزعة الأمن الداخلي
إيران منذ ساعتين
حرس الثورة الإيراني يؤكد أعلى درجات الجهوزية للردّ على أي اعتداء
حرس الثورة الإيراني يؤكد أعلى درجات الجهوزية للردّ على أي اعتداء
إيران منذ 3 ساعات
كيف أفشلت إيران مخططات ستارلينك
كيف أفشلت إيران مخططات ستارلينك
إيران منذ 18 ساعة
الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون حاسمًا إزاء أي حماقة للعدو
الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون حاسمًا إزاء أي حماقة للعدو
إيران منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
لجان المقاومة في فلسطين تؤكد تضامنها مع إيران: صمود شعبها صفعة قوية لكل الأعداء 
لجان المقاومة في فلسطين تؤكد تضامنها مع إيران: صمود شعبها صفعة قوية لكل الأعداء 
فلسطين منذ 5 دقائق
صحيفة
صحيفة "الغارديان": صعود شعبية الصين على حساب أميركا
ترجمات منذ ساعتين
تقدير
تقدير "إسرائيلي": هجوم أميركي على إيران لن يؤدي بالضرورة إلى مهاجمة "إسرائيل"
عين على العدو منذ ساعتين
إيران تُدين التدخلات الخارجية وتُحذّر من زعزعة الأمن الداخلي
إيران تُدين التدخلات الخارجية وتُحذّر من زعزعة الأمن الداخلي
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة