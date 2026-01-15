كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران تُدين التدخلات الخارجية وتُحذّر من زعزعة الأمن الداخلي
إيران تُدين التدخلات الخارجية وتُحذّر من زعزعة الأمن الداخلي

2026-01-15 11:46
أدان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الخميس (15 كانون الثاني/ يناير 2026)، المواقف التدخليّة والمحرضة الصادرة عن مسؤولين أميركيين في شؤون إيران الداخلية.

وأكّد عراقجي، خلال اتّصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشإنكار، أنّ الاحتجاجات السلمية التي شهدتها إيران: "جرى حرفها عن مسارها بواسطة عناصر إرهابية مدرّبة من جهات أجنبية"، مشددًا على أنّ هذه المحاولات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي. كما شدد وزير الخارجية الإيرانية على عزم الشعب الإيراني ووحدته في مواجهة أيّ نوع من الفتن، مؤكدًا أنّ طهران "ستتعامل بحزم مع أيّ محاولات تدخل أو تحريض خارجي تمسّ أمن البلاد واستقرارها".

هذا؛ وأرسل عراقجي إلى الأمم المتحدة، في مساء يوم أمس، رسالة تشرح خلفيات الاضطرابات، وتدين الأعمال الإرهابية، وتؤكد التزام طهران بضبط النفس ورفض التدخلات الخارجية.

جدير بالذكر أن إيران شهدت، منذ أيام، أعمال شغب وتخريب قامت بها جهات إرهابية أو جماعات انفصالية، والتي اكتشفت إيران ارتباطها بالخارج؛ حيث تخدم مصالح "الموساد" الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية.

