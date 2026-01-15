سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على استطلاع، أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بيّن أن نسبة كبيرة من العالم ترى أن مقاربة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القائمة على شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، إنما تساعد في جعل الصين عظيمة مجددًا.

وأشارت الصحيفة إلى ما كشفه الاستطلاع؛ بأن خصوم أميركا التقليديين لم يعد يخشون الولايات المتحدة كما في السابق، في حين يشعر الحلفاء بهوة متنامية مع الولايات المتحدة، خاصة في أوروبا.

كما لفتت إلى ما ورد عن أن غالبية الأوروبيين لم يعد ينظرون إلى الولايات المتحدة حليفًا موثوقًا، وباتوا يدعمون أكثر فأكثر عملية إعادة التسليح، في حين في روسيا، يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه عدو أكثر من الولايات المتحدة، ويعول الأوكرانيون من جهتهم على الاتحاد الأوروبي أكثر ممّا يعولون على واشنطن.

هذا، وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع شمل قرابة 26,000 شخص، في ثلاثة عشر بلدًا أوروبيًا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. كما بيّن الاستطلاع أن الدول كلها التي شملها الاستطلاع، تقريبًا، توقعت تنامي نفوذ الصين خلال العقد المقبلأ. إذ بلغت هذه النسبة 83% في جنوب أفريقيا، و72% في البرازيل، و63% في تركيا، و54% في الولايات المتحدة، و53% في عشر دول في الاتحاد الأوروبي، و51% في الهند، و50% في المملكة المتحدة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع كشف أن أوكرانيا وكوريا الجنوبية هما البلدان الوحيدان اللذين ترى فيهما الأغلبية أن الصين هي خصم أو عدو، في حين ارتفعت نسبة الذين يرون الصين حليفًا في جنوب أفريقيا والهند والبرازيل.

كذلك، أكدت أن غالبية 85% في جنوب أفريقيا و86% في روسيا و73% في البرازيل ينظرون إلى الصين على أنها شريك ضروري أو حليف. أما الموقف في الاتحاد الأوروبي، فبقي كما هو، بحسب الصحيفة، إذ إن نسبة الذين يرون أن الصين هي "شريك ضروري" بلغت 45%. وأردفت أنه، وبحسب الاستطلاع، العديد من الدول تتوقع تعزيز العلاقات مع الصين.

وتابعت الصحيفة بأن مكانة الولايات المتحدة بصفتها حليفًا تراجعت، وسط تنامي المواقف الإيجابية إزاء الصين، اذ تبين أن الهند هي البلد الوحيد الذي ترى فيه الأغلبية أن الولايات المتحدة هي حليف تتشارك القيم والمصالح. كما أضافت أن التغير في المواقف، داخل الاتحاد الأوروبي إزاء الولايات المتحدة هو ملحوظ، إذ إن نسبة 16% فقط يرون الولايات المتحدة حليفًأ، في حين نسبة 20% تراها خصمًا أو عدوًا. وتحدثت، في الوقت نفسه، عن انحدار المواقف المؤيدة لأميركا في ساحات أخرى.

كذلك، لفتت الصحيفة إلى ما كشفه الاستطلاع من تراجع التوقعات إزاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه. إذ تبين أن هناك تراجعًا في نسبة الذين يرون أن إعادة انتخابه يصب في مصلحة المواطنين الأميركيين، أو في مصلحة بلدانهم أو السلام، وذلك مقارنة مع ما كان الوضع عليه قبل حوالي سنة.

كما تطرقت الصحيفة إلى ما بينه الاستطلاع من تغير الموقف تجاه أوروبا في الصين، فقد رأت نسبة 61% من المستطلعين في الصين أن الولايات المتحدة تشكل تهديدًا، بينما بلغت هذه النسبة 19% فقط في الموقف تجاه الاتحاد الأوروبي. كما لفتت إلى أن 59% في الصين يرون أن الاتحاد الأوروبي قوة عظمى، و 46% ترى أن الاتحاد شريك.

ولفتت إلى ما قالته الجهات المنظمة للاستطلاع عن أن الأوروبيين يرون انتهاء النظام القديم وضرورة أن يتصرف القادة الأوروبيون بواقعية وجرأة في الوقت نفسه، حيث يجدون السبل ليس فقط لإدارة عالم متعدد الأقطاب، بل لتصبح أوروبا نفسها أحد الأقطاب، والا فإنها ستصبح هامشية.

