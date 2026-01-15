كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لبنان

اعتداء "إسرائيلي" متواصل على جنوب لبنان واستهداف عديسة وبليدا وتفجير مبانٍ في كفركلا

2026-01-15 13:40
تستمر اعتداءات العدو على الجنوب اللبناني، اذ لا يكاد يمر يوم من دون خروقات. اليوم، استهدفت محلقة "إسرائيلية" حي المسارب في بلدة عديسة، بقنبلة صوتية في أثناء قيام الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل" الدولية بتفكيك العبوات التي فخخ بها العدو منزلين فجرًا.

هذا؛ وكان قد نفذ جيش العدو تفجيرًا لأحد المباني وسط بلدة كفركلا، في حين توغلت قوة "إسرائيلية" فجرًا، وفخخت منزلين في بلدة عديسة.

كما ألقت محلقة "إسرائيلية"، ليلًا، قنابل متفجرة على أجهزة إرسال للإنترنت مثبتة على سطحي منزلين في بلدة بليدا.

