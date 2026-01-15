كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "إسرائيل هيوم": شكوك بإمكانية نجاح الخطة الأميركية للمرحلة الثانية في غزة

فلسطين

لجان المقاومة في فلسطين تؤكد تضامنها مع إيران: صمود شعبها صفعة قوية لكل الأعداء 
فلسطين

لجان المقاومة في فلسطين تؤكد تضامنها مع إيران: صمود شعبها صفعة قوية لكل الأعداء 

2026-01-15 14:35
90

أكدت لجان المقاومة في فلسطين تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وشعبًا وجيشًا وحكومة، مشيدةً بصمود الشعب الإيراني في مواجهة التوحش والتغوّل الغربي والصهيوأميركي الهادف إلى إخضاع شعوب المنطقة ونهب خيراتها وتطويعها لخدمة المشروع الصهيوني الاستعماري.

وأشارت اللجان إلى أن خروج الشعب الإيراني في مسيرات مليونية، إلى جانب المواقف الثورية والاستراتيجية للقيادة الإيرانية بمختلف مكوّناتها، يعكس حالة صراع وجودي مفتوح تخوضه الأمة الإسلامية، ويجسّد عظمة وعزّة الشعب الإيراني وقيادته في مواجهة الأجندات المعادية لإيران وللأمة.

واعتبرت أن انتصار إيران في صراع الإرادات يثبت أن سيادة البلاد ووحدتها ليستا محل مساومة، ويوجّه صفعة قوية لكل أعداء الشعب الإيراني ولكل من راهن على سقوطه في وحل الخضوع للأوهام الأميركية.

وختمت لجان المقاومة بالتأكيد على حق المؤسسات الحكومية الإيرانية في الحفاظ على أمن الشعب الإيراني، والتصدي لكل محاولات زعزعة الاستقرار، ولا سيما تلك التي تتم بدعم من الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الجمهورية الاسلامية في إيران
إقرأ المزيد
المزيد
لجان المقاومة في فلسطين تؤكد تضامنها مع إيران: صمود شعبها صفعة قوية لكل الأعداء 
لجان المقاومة في فلسطين تؤكد تضامنها مع إيران: صمود شعبها صفعة قوية لكل الأعداء 
فلسطين منذ 5 ساعات
اقتحامات متزامنة واعتقالات واعتداءات المستوطنين في تصعيد ميداني في الضفة الغربية
اقتحامات متزامنة واعتقالات واعتداءات المستوطنين في تصعيد ميداني في الضفة الغربية
فلسطين منذ 9 ساعات
غزة: غارات ونسف للمنازل وانهيارات بفعل المنخفض الجوي
غزة: غارات ونسف للمنازل وانهيارات بفعل المنخفض الجوي
فلسطين منذ 9 ساعات
وسطاء اتفاق غزة يعلنون اكتمال تشكيل لجنة إدارة القطاع
وسطاء اتفاق غزة يعلنون اكتمال تشكيل لجنة إدارة القطاع
فلسطين منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
عراقجي لغوتيريش: شهدنا استغلال أميركا المخزي للاحتجاجات السلمية في إيران
عراقجي لغوتيريش: شهدنا استغلال أميركا المخزي للاحتجاجات السلمية في إيران
إيران منذ ساعة
اتهام جندي
اتهام جندي "إسرائيلي" بالتجسس لصالح إيران وتصوير مواقع عسكرية حساسة
عين على العدو منذ 4 ساعات
لجان المقاومة في فلسطين تؤكد تضامنها مع إيران: صمود شعبها صفعة قوية لكل الأعداء 
لجان المقاومة في فلسطين تؤكد تضامنها مع إيران: صمود شعبها صفعة قوية لكل الأعداء 
فلسطين منذ 5 ساعات
تقدير
تقدير "إسرائيلي": هجوم أميركي على إيران لن يؤدي بالضرورة إلى مهاجمة "إسرائيل"
عين على العدو منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة