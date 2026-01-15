أكدت لجان المقاومة في فلسطين تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وشعبًا وجيشًا وحكومة، مشيدةً بصمود الشعب الإيراني في مواجهة التوحش والتغوّل الغربي والصهيوأميركي الهادف إلى إخضاع شعوب المنطقة ونهب خيراتها وتطويعها لخدمة المشروع الصهيوني الاستعماري.

وأشارت اللجان إلى أن خروج الشعب الإيراني في مسيرات مليونية، إلى جانب المواقف الثورية والاستراتيجية للقيادة الإيرانية بمختلف مكوّناتها، يعكس حالة صراع وجودي مفتوح تخوضه الأمة الإسلامية، ويجسّد عظمة وعزّة الشعب الإيراني وقيادته في مواجهة الأجندات المعادية لإيران وللأمة.

واعتبرت أن انتصار إيران في صراع الإرادات يثبت أن سيادة البلاد ووحدتها ليستا محل مساومة، ويوجّه صفعة قوية لكل أعداء الشعب الإيراني ولكل من راهن على سقوطه في وحل الخضوع للأوهام الأميركية.

وختمت لجان المقاومة بالتأكيد على حق المؤسسات الحكومية الإيرانية في الحفاظ على أمن الشعب الإيراني، والتصدي لكل محاولات زعزعة الاستقرار، ولا سيما تلك التي تتم بدعم من الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية.

