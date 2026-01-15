كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وزير الدفاع الإيراني يكشف تفاصيل تورط أميركا و"إسرائيل" بأعمال الشغب في إيران

2026-01-15 14:53
أكد وزير الدفاع الإيراني العميد طيار عزيز نصير زاده امتلاك معلوماتٍ دقيقة حول إنشاء أميركا والكيان "الإسرائيلي" وبعض حلفائهما مقرات للانفصاليين والإرهابيين لإدارة مؤامراتهم الانفصالية.

وأشار نصير زاده إلى وجود معلومات حول تخطيط أميركي "إسرائيلي" يقضي بأن تكتب كل منطقة انفصالية دستورها، ودعم تلك المخططات بالأسلحة، والحماية المالية واللوجستية للانفصاليين.

وقال إن طهران رصدت اجتماعات مشتركة لإثارة الفوضى في إيران في إحدى دول المنطقة، عرضت خلالها الاستخبارات الأميركية وبعض الدول الغربية خططًا لزيادة الميزانية، مشيرًا إلى تحديد أسعار لأعمال القتل والتخريب في إيران.

وكان قد استقبل وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد طيار عزيز نصير زاده، اليوم الخميس (15 كانون الثاني 2026)، مجموعة من الملحقين العسكريين للدول الصديقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشرح في هذا اللقاء إجراءات أميركا والكيان الصهيوني في أعمال الشغب والحرب الإرهابية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما كشف العميد طيار نصير زادة معلومات جديدة عن إجراءات أميركا والكيان الصهيوني في الحرب الإرهابية الأخيرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

