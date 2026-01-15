كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء وطني

عين على العدو

اتهام جندي
عين على العدو

اتهام جندي "إسرائيلي" بالتجسس لصالح إيران وتصوير مواقع عسكرية حساسة

2026-01-15 15:10
74

كشف موقع "يديعوت أحرونوت الإسرائيلي" عن تقديم النيابة العسكرية "الإسرائيلية" لائحة اتهام بحق جندي في جيش الاحتلال، بتهم التواصل مع عميل أجنبي، وتسليم معلومات لإيران، وانتحال صفة شخص آخر، وعرقلة سير "العدالة"، في إطار قضية اختراق "تجسسي" لصالح إيران.

وبحسب التفاصيل التي سُمح بنشرها، جرى توقيف الجندي، الذي كان يؤدي خدمته الإلزامية، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وذلك ضمن نشاط مشترك بين جهاز "الشاباك" والوحدة المركزية للتحقيقات الخاصة في الشرطة العسكرية. وتتمثل الشبهات الموجهة إليه بارتكاب مخالفات أمنية شملت التواصل مع جهات استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام أمنية بتوجيه مباشر منها.

وأظهرت التحقيقات التي أجراها "الشاباك"، وما تُسمى منظومة أمن المعلومات في شعبة الاستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية المحققة، ووحدة "أرزيم" التابعة للمسؤول عن "أمن منظومة الدفاع" في وزارة الحرب، أن الجندي كان على تواصل مع جهات استخبارات إيرانية منذ تموز/يوليو 2025، ونفّذ بناءً على تعليماتها مجموعة من المهام الأمنية مقابل مبالغ مالية.

كما تبيّن أن الجندي نقل إلى "مشغّليه" الإيرانيين صورًا لمواقع حساسة داخل "إسرائيل"، من بينها صور ومقاطع فيديو التُقطت من داخل قواعد عسكرية تابعة للجيش "الإسرائيلي"، إضافة إلى تقديم معلومات عن وسائل قتالية سرّية مختلفة، وأنواع أسلحة وذخائر يستخدمها الجنود، وذلك وفق توجيهات مباشرة من مشغّليه.

وقد بلورت النيابة العامة "الإسرائيلية" مؤخرًا سياسة شاملة جديدة للتعامل مع ما يُعرف بـ"الملفات الإيرانية". وبحسب مصدر أمني صهيوني عبّر عن استيائه من المماطلة في هذه القضايا، فإنها تستغرق وقتًا طويلًا ولا تُحدث أثرًا رادعًا كافيًا، مشددًا على الحاجة إلى عقوبات أشد وأسرع، معتبرًا أن الزجّ الفوري بالمتورطين في السجن لسنوات طويلة قد يشكّل رادعًا حقيقيًا.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني التجسس
إقرأ المزيد
المزيد
اتهام جندي
اتهام جندي "إسرائيلي" بالتجسس لصالح إيران وتصوير مواقع عسكرية حساسة
عين على العدو منذ 4 ساعات
أسئلة مفتوحة وشكوك متبادلة حول خطة إنهاء الحرب في غزة
أسئلة مفتوحة وشكوك متبادلة حول خطة إنهاء الحرب في غزة
عين على العدو منذ 4 ساعات
"إسرائيل هيوم": شكوك بإمكانية نجاح الخطة الأميركية للمرحلة الثانية في غزة
عين على العدو منذ 5 ساعات
"يهودا والسامرة" بدل الضفة الغربية: الخطوة التي يدفع بها قادة المستوطنين في أميركا
عين على العدو منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
السيد الحوثي: لن نتردد باستهداف أي تمركز
السيد الحوثي: لن نتردد باستهداف أي تمركز "إسرائيلي" في "أرض الصومال"
عربي ودولي منذ ساعة
عراقجي لغوتيريش: شهدنا استغلال أميركا المخزي للاحتجاجات السلمية في إيران
عراقجي لغوتيريش: شهدنا استغلال أميركا المخزي للاحتجاجات السلمية في إيران
إيران منذ ساعة
حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء وطني
حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء وطني
نقاط على الحروف منذ 4 ساعات
اتهام جندي
اتهام جندي "إسرائيلي" بالتجسس لصالح إيران وتصوير مواقع عسكرية حساسة
عين على العدو منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة