أكّد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أنّ "جميع قوات الأمن جاهزة لإحباط مؤامرات أعداء إيران".

وأشار اللواء حاتمي، خلال لقائه قيادات قوى الأمن الداخلي الإيراني، الخميس 15 كانون الثاني/يناير 2026، إلى أنّ "جميع المدافعين عن الأمن لا سيّما قوات الشرطة والتعبئة والحرس الثوري وفي أماكن قوات الجيش، هم في خدمة الشعب لحماية المصالح القومية والبُنى التحتية للبلاد، واستطاعوا معًا إحباط هذه المرحلة من مخططات الأعداء".

وأضاف: "العمل الرئيسي والضخم أنجزه الشعب بطبيعة الحال، وهو عمل قَيِّم للغاية ويبعث برسالة إلى أقطاب الاستكبار بأنّكم على خطأ، لأنّ هذه هي إيران".

بدوره، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، في كلمة له، الخميس، بمناسبة استشهاد فرج الله شوشتري، نجل القائد السابق لمقر "قدس" في جنوب شرق إيران نور علي شوشتري، إنّ "شهادته وباقي شهداء الأمن في الحرب الإرهابية الأميركية - الصهيونية وعلى يد الإرهابيين المسلحين والعملاء المرتزقة، تمثّل وثيقة لعزة وفخر الشعب الإيراني ورمزًا لالتزام الشعب بنهج المقاومة".

وذكَر اللواء باكبور أنّ شهادة فرج الله شوشتري خلال أعمال الشغب الأخيرة في مدينة مشهد جاءت "صمودًا ورفضًا للذل أمام أعداء الإسلام العزيز وإيران القوية، ومؤشّرًا على حضورهم المصيري في المنعطفات التاريخية لتيئيس العدو الحاقد والشيطاني".

من جهته، قال القائد العام لقوات الأمن الداخلي الإيراني، العميد أحمد رضا رادان: "إنّنا شهدنا ليل أمس هدوءًا وأمنًا تامَّيْن"، مضيفًا: "بفضل وجود الشعب، دُقَّ المسمار الأخير في نعش الإرهاب".

وشدّد العميد رادان، في كلمة له بحضور وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، الخميس، على أنّ "هذا النصر تحقّق بفضل تعاون الشعب مع قوات الأمن".



الكلمات المفتاحية