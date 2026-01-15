استهدف العدو الصهيوني مباني بالقرب من مدارس رسمية في بلدتي مشغرة وسحمر دون مراعاة حرمة هذه المدارس، حيث أكد مراسل العهد وقوع أضرار كبيرة في المبنيين التابعين لمدرستي مشغرة وسحمر الرسميتين نتيجة الغارات الصهيونية على المباني القريبة منهما.

كذلك أفاد مراسل العهد أن المبنى المستهدف في مشغرة يقع أيضًا بالقرب من مدرسة الإمام المهدي (ع) في البلدة، ومن المؤكد أن مبنى المدرسة تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة شدة الغارة.

وقد استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، "القصف "الإسرائيلي" لمبنى قريب من مدرسة سحمر الرسمية التي تضم مئات التلاميذ، وكذلك مبنى آخر قرب مدرسة في مشغرة". واستصرخت كرامي "المجتمع الدولي والدول المؤثرة لوقف هذه الاعتداءات التي لا توفر مدرسة ولا بناية سكنية"، ودعت إلى "الضغط بقوة لوقف العدوان والتهديد، وإلى تحييد المباني المدرسية عن الأعمال الحربية".

كذلك، دعت الوزيرة الأسرة التربوية إلى "الابتعاد عن الأماكن المهددة والمستهدفة حفاظًا على سلامتهم جميعًا".

