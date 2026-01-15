كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

مجلس الوزراء يقرّ توصية بناء 3 إهراءات وتعيينات
لبنان

مجلس الوزراء يقرّ توصية بناء 3 إهراءات وتعيينات "المجلس الأعلى للجمارك"

2026-01-15 20:15

2026-01-15 20:15
96

أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، عن أنّ "مجلس الوزراء أقرّ، خلال جلسته، الخميس 15 كانون الثاني/يناير 2026 في السرايا الحكومية، توصية ببناء ثلاثة إهراءات في مرفأ بيروت وطرابلس وموقع داخلي في البقاع، مشيرًا إلى "تفويض وزير الاقتصاد بالتواصل لتأمين التمويل الميسَّر".

وقال مرقص، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة: "أخذنا علمًا بالعرض الذي تقدّمت به رئيسة "مجلس الخدمة المدنية" نسرين مشموشي عن أكلاف الرواتب والأجور، وتقرَّر استكمال الدراسات لاتخاذ القرار المناسب".

أضاف: "تمّ تعيين السيد مصباح خليل رئيسًا لـ"المجلس الأعلى للجمارك"، كما تمّ تعيين السيدة غراسيا القزي في منصب المدير العام (للمجلس نفسه)، وتمّ تعيين العضوين لؤي الحاج شحادة وشربل خليل".

وفي السياق نفسه، أكّد مرقص أنّ "وزير الشؤون للتنمية الإدارية فادي مكي عرض آخر ما تم التوصُّل إليه في تعيينات الفئة الأولى، وتحدث عن 64 مركزًا شاغرًا، 39 منها ذات أولوية ستُنجَز في الأشهر المقبل

