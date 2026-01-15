كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي قوات أوروبية تتوافد إليها.. تفاقم الخلاف الأميركي - الأوروبي بشأن غرينلاند

لبنان

وزير الصحة استقبل وفد الاتحاد الأوروبي.. فيزر تشيد بدوره في تطوير النظام الصحي
لبنان

وزير الصحة استقبل وفد الاتحاد الأوروبي.. فيزر تشيد بدوره في تطوير النظام الصحي

2026-01-15 21:56
59

استقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة، مسؤولة التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أليساندرا فيزر، برفقة وفد من البعثة. وتناول البحث المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في مجال الصحة بدعم من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تعزيز الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال الدعم التقني ودعم العاملين فيها.

ولفت الوزير ناصر الدين إلى "الاستثمار الذي تقوم به الوزارة من جهتها في هذا المجال، لناحية تخصيص المراكز بأسقف مالية للمرة الأولى، إضافة إلى تجهيزها بالأدوية والمعدات الطبية الحديثة".

وتبلّغ وزير الصحة من الوفد "نية الاتحاد الأوروبي تقليص الدعم المقدم للبنان في السنوات المقبلة، وتمّ الاتفاق على حصول هذا التقليص بشكل تدريجي يتوافق مع ما تعمل عليه وزارة الصحة العامة من زيادة لخدماتها في مراكز الرعاية الصحية الأولية بحيث تعوّض هذه الزيادة تناقص الدعم الأوروبي".

كما تمّ التأكيد على "ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم خدمات أساسية تشمل القسم الكبير من النازحين غير اللبنانيين والذين لا يزالون موجودين في لبنان".

وقد أثنى وفد الاتحاد الأوروبي على "ما تقوم به وزارة الصحة العامة من جهود جدية لتطوير النظام الصحي في شكل سيجعله يتمتع بالاستقلالية في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة في المراحل المقبلة".

بدوره، نوّه الوزير ناصر الدين بـ"مساهمة الاتحاد في مشاريع صحية متعددة، بما ساعد النظام الصحي اللبناني على تجاوز الكثير من الأزمات وأهّله لمرحلة التطوير المطلوب".  

من جهة ثانية، استقبل الوزير ناصر الدين في مكتبه السفير الكولومبي في لبنان إدوين أوستوس ألفونسو Edwin Ostos Alfonso وتناول البحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة.  

كذلك عرض الوزير ناصر الدين مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية في لبنان غيوسك جون المشاريع الصحية المشتركة التي يتم تنفيذها في لبنان والسبل الآيلة إلى تعزيز التعاون.

الكلمات المفتاحية
لبنان الاتحاد الاوروبي وزارة الصحة اللبنانية ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة استقبل وفد الاتحاد الأوروبي.. فيزر تشيد بدوره في تطوير النظام الصحي
وزير الصحة استقبل وفد الاتحاد الأوروبي.. فيزر تشيد بدوره في تطوير النظام الصحي
لبنان منذ ساعتين
7 شهداء بغارات الاحتلال على قطاع غزة.. و1244 خرقًا للمرحلة الأولى من وقف النار
7 شهداء بغارات الاحتلال على قطاع غزة.. و1244 خرقًا للمرحلة الأولى من وقف النار
لبنان منذ ساعتين
مجلس الوزراء يقرّ توصية بناء 3 إهراءات وتعيينات
مجلس الوزراء يقرّ توصية بناء 3 إهراءات وتعيينات "المجلس الأعلى للجمارك"
لبنان منذ 3 ساعات
العدو الصهيوني يستهدف مباني سكنية في سحمر ومشغرة.. وتضرّر مدارس 
العدو الصهيوني يستهدف مباني سكنية في سحمر ومشغرة.. وتضرّر مدارس 
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
أهالي سحمر ومشغرة ينددون بالعدوان الصهيوني: متمسكون بأرضنا
أهالي سحمر ومشغرة ينددون بالعدوان الصهيوني: متمسكون بأرضنا
خاص العهد منذ ساعة
عدوان مشغرة يطاول مدرستها.. والمدير لـ
عدوان مشغرة يطاول مدرستها.. والمدير لـ"العهد": مستمرون في مسيرتنا التربوية
خاص العهد منذ ساعة
وزير الصحة استقبل وفد الاتحاد الأوروبي.. فيزر تشيد بدوره في تطوير النظام الصحي
وزير الصحة استقبل وفد الاتحاد الأوروبي.. فيزر تشيد بدوره في تطوير النظام الصحي
لبنان منذ ساعتين
من الإقالة إلى المحاكمة.. هكذا يمكن محاسبة رجي قانونيًا
من الإقالة إلى المحاكمة.. هكذا يمكن محاسبة رجي قانونيًا
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة