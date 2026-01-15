استقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة، مسؤولة التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أليساندرا فيزر، برفقة وفد من البعثة. وتناول البحث المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في مجال الصحة بدعم من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تعزيز الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال الدعم التقني ودعم العاملين فيها.

ولفت الوزير ناصر الدين إلى "الاستثمار الذي تقوم به الوزارة من جهتها في هذا المجال، لناحية تخصيص المراكز بأسقف مالية للمرة الأولى، إضافة إلى تجهيزها بالأدوية والمعدات الطبية الحديثة".

وتبلّغ وزير الصحة من الوفد "نية الاتحاد الأوروبي تقليص الدعم المقدم للبنان في السنوات المقبلة، وتمّ الاتفاق على حصول هذا التقليص بشكل تدريجي يتوافق مع ما تعمل عليه وزارة الصحة العامة من زيادة لخدماتها في مراكز الرعاية الصحية الأولية بحيث تعوّض هذه الزيادة تناقص الدعم الأوروبي".

كما تمّ التأكيد على "ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم خدمات أساسية تشمل القسم الكبير من النازحين غير اللبنانيين والذين لا يزالون موجودين في لبنان".

وقد أثنى وفد الاتحاد الأوروبي على "ما تقوم به وزارة الصحة العامة من جهود جدية لتطوير النظام الصحي في شكل سيجعله يتمتع بالاستقلالية في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة في المراحل المقبلة".

بدوره، نوّه الوزير ناصر الدين بـ"مساهمة الاتحاد في مشاريع صحية متعددة، بما ساعد النظام الصحي اللبناني على تجاوز الكثير من الأزمات وأهّله لمرحلة التطوير المطلوب".

من جهة ثانية، استقبل الوزير ناصر الدين في مكتبه السفير الكولومبي في لبنان إدوين أوستوس ألفونسو Edwin Ostos Alfonso وتناول البحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة.

كذلك عرض الوزير ناصر الدين مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية في لبنان غيوسك جون المشاريع الصحية المشتركة التي يتم تنفيذها في لبنان والسبل الآيلة إلى تعزيز التعاون.

